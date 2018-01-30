نعمان يتصدر أولمبياد الشطرنج العربي

تصدر عمر نعمان آل علي، لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج، منافسات الفردي العام للرجال بالأولمبياد العربي للشطرنج المقامة حالياً، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وبمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 17 دولة، ونجح نعمان في انتزاع القمة، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي، بنهاية الجولة الثالثة، على حساب الصومالي محمد عبدالشكور.

بينما في الجولة الثانية تفوق على الأستاذ الدولي الجزائري محمد حدوش، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، ويتقدم بفارق نصف نقطة عن أصحاب المركز الثاني وهم: الأستاذ الدولي الكبير المصري هشام عبد الرحمن ومواطنه الأستاذ الدولي إبراهيم لبيب والأستاذ الاتحادي رأفت عيسى، وجاء 4 لاعبين في المركز الثالث، برصيد نقطتين.

تحسن نتائج لاعبينا

وشهدت الجولة الثالثة التي أقيمت أول من أمس، تحسن نتائج لاعبنا أستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق في الجولة الثالثة بالفوز على اللاعب السوداني أبو بكر تاج السر، بعدما خسر في الجولة الثانية أمام المصري عبدالرحمن هشام ورفع سعيد رصيده إلى 1.5 نقطة، في الوقت الذي خسر لاعبنا جاسم الحوار أمام المصري عبدالرحمن هشام في الجولة الثالثة ليتجمد رصيده عند 1.5 نقطة.

وتصدرت لاعبتنا الواعدة روضة عيسى السركال بطلة العالم تحت 8 سنوات، قمة فئتها العمرية للإناث، بالعلامة الكاملة في 3 جولات، بعد فوزها على الجزائرية إيماني زيرارجه والعراقية رتاج سعد محسن، وعلى الجزائرية تينهينان عبدالعزيز.

تألق سلطان

وتصدر لاعبنا إبراهيم سلطان قمة فئة تحت 20 سنة، برصيد نقطتين فيما لم يحقق أحمد فريد أي فوز في أول جولتين، وفي فئة تحت 18 سنة، تصدر لاعبنا سلطان الزعابي القمة برصيد نقطتين متساوياً مع المصري محمد زيان والجزائري سعدي أرون، وفي فئة تحت 16 سنة، اعتلى لاعبنا سالم أحمد سالم القمة برصيد 3 نقاط من 3 جولات.

ويليه في المركز الثاني لاعبنا عمران الحوسني، وفي مسابقة السيدات، تراجعت لاعباتنا إلى المراكز الأخيرة بعد 3 جولات حيث احتلت حنان خالد المركز الـ12 برصيد نقطة واحدة من فوز وخسارة وهو نفس رصيد لاعبتنا عايشة سيف آل علي فيما تتصدر وديمة الكلباني قمة فئة تحت 18 سنة، بعدما حققت العلامة الكاملة في 3 جولات.

عرس كبير

وأكد الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، أن الأولمبياد عرس عربي كبير، وهناك جهود كبيرة سواء من الاتحاد العربي أو نادي الشارقة للشطرنج، وبالتعاون مع اتحاد اللعبة وكان هناك تناغم بين الأطراف الثلاثة لإنجاح الحدث وخروجه بالشكل الذي يليق بدولتنا في تنظيم الأحداث الرياضية، وهو ما ظهر في الافتتاح.

كما أن هذه البطولة سجلت رقماً قياسياً في عدد الحضور خاصة في ظل وجود لاعبين ولاعبات من 17 دولة، في جميع الفئات السنية وهو ما يؤكد مكانة الإمارات في قلوب العرب، وأوضح أن الاتحادات العربية للشطرنج تقف صفاً واحداً، وهو ما يميز الاتحاد العربي والمقبل على جمعية عمومية لاختيار رئيس ومجلس إدارة جديد، ونأمل أن يكون كرسي الرئاسة من نصيب الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، كي يظل المقر في الإمارات التي تدعم اللعبة بكل قوة.

منافسة

دخل لاعبنا عمار السدراني منافسة قوية على قمة فئة تحت 14 سنة، حيث حصد العلامة الكاملة في أول 3 جولات إلا أنه يتساوى مع الجزائري زياد شيخ والعراقي جمال أحمد وفي فئة تحت 12 سنة تصدر لاعبنا خالد خليفة قمة الترتيب بعد الجولة الثالثة بعدما حصل على 2.5 نقطة متساوياً مع الأردني عز الدين المعاقبة.