عبد الملك يُشيد بنجاح منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية

أشاد إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، بجهود اللجنة المنظمة لمنتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية، الذي نظمته الهيئة مطلع الأسبوع الماضي، بمشاركة واسعة من قيادات رياضية وشخصيات متخصصة في مجالات الاستدامة والمنشآت الرياضية من داخل الدولة وخارجها.

وقال عبد الملك إن النجاح الكبير لأعمال المنتدى، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والهادف إلى تأييد فلسفة ومصطلح الاستدامة وعلاقته بالرياضة، والمنشآت الرياضية، والتأكيد على دورها في تحقيق الثبات الرياضي، يقف خلفه فريق شاب من الكوادر الوطنية الذي نفخر بما وصلت إليه من درجة عالية في تنظيم وإخراج الحدث بالصورة التي لاقت إشادة وإعجاب الجميع.

تحدٍ كبير

وأكد أن النجاح الذي تحقق يضع الهيئة وفريق العمل أمام تحدٍ كبير لتقديم ما هو أفضل في النسخة الثانية من المنتدى بعد اعتماد إقامته بصورة سنوية، للعمل على تنفيذ التوصيات ووضع محاور أكثر تشمل استدامة المنشآت والمدن الرياضية واستشراف المستقبل في هذا الجانب، مع توسيع رقعة المشاركة من خلال استقطاب شخصيات ومختصين على مستوى عالمي وجهات تستعرض أفضل ممارساتها في مجالات الاستدامة.

أصداء إيجابية

ومن جهته، أشاد خالد عيسى المدفع بفريق العمل بعد الأصداء الإيجابية التي حظي بها منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية، ما يعكس النجاح الذي تحقق والوصول للأهداف والغايات التي ستعزز من دور الهيئة العامة للرياضة في السعي مع غيرها من مؤسسات الدولة في الاستفادة من المقاييس والمعايير العالمية في الاستدامة.

نجاح

أشار أحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية أن متابعة وتوجيهات القيادة العليا في الهيئة العامة للرياضة وتعاون جميع أعضاء فريق العمل، أثمر عن ما تحقق من نجاح في نشر الفكر المستدام للمنشآت الرياضية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعات.