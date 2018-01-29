بولو أبوظبي يكسب ضربة البداية في بطولة الرابطة

فاز فريق أبوظبي للبولو، على منافسه فريق ديزرت بالم 1 بنتيجة 8/‏‏9، بالهدف الذهبي الذي سجله سانتيو غوميز، في بداية مشوار الفريقين في بطولة الرابطة الوطنية، بنسختها الأولى المقامة تحت إشراف جمعية الإمارات للبولو.

ويحتضن مبارياتها منتجع ديزرت بالم بمنطقة الخوانيج بدبي، بمشاركة 6 فرق بهانديكاب 15 ويقودها العديد من نجوم اللعبة من أبناء الإمارات إلى جانب اللاعبين المحترفين من الدول الأجنبية، وجاءت المباراة مثيرة وساخنة.

حيث تبادل الفريقان التفوق بالنتيجة، إلى أن تعادلا مع نهاية الشوط الخامس 8/‏‏8، ليتم الاحتكام إلى شوط سادس وهدف ذهبي ابتسم لفريق أبوظبي، ليحتفل بالفوز بعد أن قلب موازين المباراة لمصلحته عقب تعثره في بداية المباراة.