2500 رياضي في أبوظبي العالمية للترايثلون

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي استحداث مسارات مخصصة للرياضيين من أصحاب الهمم لأول مرة في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للترايثلون 2018 والتي تقام في العاصمة أبوظبي بجزيرة ياس في الفترة من 2 إلى 3 مارس المقبل بمشاركة نخبة من نجوم العالم في رياضة الترايثلون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي للكشف عن تفاصيل ومسارات البطولة التي تستضيفها أبوظبي للمرة الرابعة على التوالي بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وبيتر ويلر الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، وأحمد الحاج نائب رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، وسفين روته الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة ضمان، وجاري ماريشيا مدير البطولة.

وقال عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي إن رياضة الترايثلون تجسد رؤية المجلس بإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للممارسة الرياضة جنباً إلى جنب مع نخبة من ألمع نجوم الترايثلون على مستوى العالم من أجل اتباع أسلوب حياة صحي، مؤكداً أن الحدث يكتسب هذا العام أهمية خاصة، حيث يستقبل 120 مشاركاً من أفضل الرياضيين سيتنافسون مع هواة الترايثلون من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك في البطولة نحو 3500 رياضي ورياضية خاصة وأن البطولة باتت أكثر من مجرد حدث يجمع أفضل رياضيي الترايثلون في العالم بل منصة رياضية شاملة تدعم وتشجع أفراد المجتمع كافة والرياضيين الهواة وجميع أفراد العائلة ضمن منافسات صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى أن البطولة ستشهد هذا العام مشاركة أصحاب الهمم بتنظيم منافسات خاصة لهذه الفئة للمرة الأولى تتيح المشاركة لأبطال الباراترايثلون ورياضيي الأولمبياد الخاص، وذلك بالتعاون مع الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها الإمارات عام 2019، لافتاً إلى أن البطولة تعزز من مكانة أبوظبي الرياضية عالمياً وفق رؤية مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

وكشف العواني عن سعي المجلس إلى استضافة الجولة الختامية من بطولة العالم خلال السنوات المقبلة، وذلك خلال مباحثاته مع الاتحاد الدولي للترايثلون لتكون خير ختام للموسم.

وأعلن منظمو البطولة عودة الثنائي الشهير الأخوين أليستير وجوناثان بروانلي اللذين هيمنا على رياضة الترايثلون لأكثر من 10 سنوات وفازا بأكثر من 40 بطولة عالمية وأوروبية للترايثلون، حيث شارك الثنائي في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 وفاز أليستير بالميدالية الذهبية وجوناثان بالميدالية الفضية، بالإضافة إلى حاملة لقب النسخة الماضية أندريا هيويت، فيما يحمل الطموحات الإماراتية الشاب الواعد فارس المزروعي الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى.

من جهته، وجه بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي لإتاحة الفرصة لأصحاب الهمم بالمشاركة في النسخة الحالية من البطولة، مؤكداً أن البطولة تعد منصة اختبار للألعاب العالمية المقبلة ويعكس الحدث وما يحمله من معنى ورغبة في تعزيز شمولية وتكامل الرياضة الرؤية في قدرة أي شخص بالاستمتاع والمنافسة في الألعاب الرياضية.

طموح واعد

قال فارس الزعابي رياضي الترايثلون إن رحلته مع هذه الرياضة بدأت منذ عام وذلك عقب انتهائه من دراسته للعلوم الرياضية في كندا ويسعى من خلال مشاركته في البطولة للمرة الأولى إلى تطوير أرقامه في الترايثلون. وأضاف الشاب صاحب الـ25 عاماً أنه تردد في البداية في ممارسة رياضة الترايثلون، حيث كان يهتم بكرة القدم. وسيحمل الزعابي الطموحات الإماراتية في البطولة في إطار المساعي التي تهدف لنشر الترايثلون وعدد ممارسيها في الدولة ضمن خطط الاتحاد المستقبلية.