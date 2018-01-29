«لي» يتوج بلقب «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»

أصبح الصيني هاوتونغ لي أول لاعب آسيوي يتوج باللقب، بعد فوزه مساء أمس الأحد 28 يناير بلقب النسخة 29 لبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي احتضنها ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم الذين تنافسوا على جوائز البطولة المالية البالغة 3 ملايين دولار أميركي.

وجاء فوز لي ليرفع الكأس الشهيرة ذات التصميم على شكل الدلة العربية، كما نال جائزة مالية تبلغ 500 ألف دولار (مليون 825 ألف درهم).

وحقق لي الفوز بعدما سجل 69 ضربة بواقع 3 ضربات في الجولة الرابعة والأخيرة، ليتفوق بمجموع 23 ضربة تحت المعدل بالمجمل العام بواقع (66 و66 و64 و69 ضربة في الجولات الأربعة)، وهو رقم قياسي لم ينجح أي لاعب ببلوغه سابقاً ممن سبق لهم التتويج باللقب، حيث كان الرقم الأكبر سابقاً يتقاسمه 3 لاعبين بمجموع 22 ضربة تحت المعدل.

وتقدم لي على الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بفارق ضربة واحدة بعدما أنهى المنافسات بدوره بمجموع 22 ضربة تحت المعدل، ليحرمه لي من معادلة الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة الذي بقي مسجلاً باسم الجنوب أفريقي إيرني إلس بواقع 3 ألقاب، فيما بقي رصيد ماكلروي عند لقبين.

وكانت الجولة الثالثة أمس الأول السبت، شهدت تصدر الصيني هاوتونج لي الترتيب بمجموع 20 ضربة تحت المعدل بعدما سجل 64 ضربة بمجموع 8 ضربات تحت المعدل، ليتقدم على ماكلروي الذي حقق 19 ضربة تحت المعدل، وحافظ الصيني على رباطة جأشه ليحصد اللقب وسط أعصاب مشدودة وتنافس مثير في الجولة الرابعة والأخيرة.

ويعتبر هذا اللقب الثاني في مسيرة اللاعب الصيني البالغ من العمر 22 عاماً، في مشواره في منافسات الجولة الأوروبية، بعدما حقق أول ألقابه في شهر مايو من عام 2016 في بطولة الصين، وانتظر حتى أمس لينضم إلى نخبة من اللاعبين الذين توجوا بلقب هذه البطولة العريقة في دبي. حضر مراسم تتويج لي باللقب وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي.

وأشاد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي بنجاح منافسات بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، مؤكداً أنها من الأحداث المهمة على روزنامة الأحداث السنوية الحافلة في إمارة دبي التي يزيد عددها عن 400 فعالية سنوياً، وتعتبر هذه البطولة من الأحداث الرئيسية لما تحظى به من مشاركة أفضل لاعبي العالم والانتشار والتغطية الإعلامية الواسعة التي تحظى بها على المستوى الدولي، بما يساهم بعكس الصورة الإيجابية عن «دانة الدنيا» بوصفها وجهة رياضية وحضارية فريدة من نوعها.

وعبر الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، عن تقديره للجهود التي ساهمت في جذب أعداد كبيرة من الجماهير من المقيمين في الدولة، أو الزوار القادمين من خارج الدولة تحديداً لمتابعة هذه البطولة التي تعتبر محطة أساسية منذ ما يقارب 30 عاماً في الجولة الأوروبية للغولف.

ومن جانبه، أعرب هاشم القاسم الرئيس التنفيذي للوصل للعقارات عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي رافقت البطولة بجميع فعالياتها وأكد أن وصول البطولة للنسخة 29 يؤكد النجاحات وبتضافر الجهود من المسؤولين عن البطولة والجهات الحكومية والخاصة لرعايتها لهذه البطولة، التي أسعدتنا جميعاً أنها تقام على الدوام بأرض الإمارات ودبي على وجه التحديد، وفي الختام أكد حرص وصل للعقارات على الاستمرار بالرعاية وهنأ الجميع على النجاحات.

أسبوع إماراتي

وعبر بيتر داوسون، رئيس مؤسسة الغولف في دبي، عن سعادته بالنجاح الذي حصدته بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، مؤكداً اكتمال اللوحة الجميلة بالأداء الراقي والتنظيم المميز.

معاناة

كشف الصيني لي أن التتويج باللقب جاء ليعوضه عن التغلب أمام المعاناة التي مر بها الموسم الماضي حينما لم تخدمه النتائج، لكنه عاد بإصرار أكبر هذا الموسم، معبراً عن فخره بكونه أول لاعب صيني وآسيوي يرفع هذه الكأس الشهير.

حضور

حضر نهائي بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف عبد الله جاسم بن كلبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة الإمارات العربية للألمنيوم، وهاشم القاسم الرئيس التنفيذي للوصل للعقارات، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ونائبه ناصر آل رحمه، وعادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ووشين نلسون من بنك الإمارات الوطني، والعديد من المسؤولين، وجماهير غفيرة، وجميع وسائل الإعلام المحلية والخارجية.