العواني: نستهدف الحفاظ على موروث الإمارات

أشاد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالدعم اللامحدود، الذي توليه القيادة الرشيدة لإحياء الرياضات التراثية والتعريف بعراقتها وامتداد تاريخها وسجلها الحافل للأجيال القادمة، معبراً عن فخر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بدعم ورعاية منافسات النسخة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي تحمل اسماً غالياً وعزيزاً على قلوبنا جميعاً.

مشيداً بالجهود الوطنية المخلصة ومساعيها الكبيرة لإبراز الرياضات التراثية، ودعم مشوارها من خلال البطولات والمناسبات الاجتماعية لتنمية حضورها الفاعلة عند جميع الأجيال، إلى جانب ما تسهمه من حماية تراث الإمارات، ويدعم مساعي الحفاظ على موروث الإمارات، والسعي الدائم لتعزيز الجوانب الاجتماعية والملتقيات التي تجمع عشاق ومحبي رياضات الصيد بالصقور في موقع واحد، مشيداً بالجهود المميزة لنادي أبوظبي للصقارين وبكل الداعمين والرعاة.

وتوجه سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، بالشكر على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم مسيرة الرياضات التراثية، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرعايته الكريمة للرياضات التراثية وتوجيهاته السديدة، مشيداً باهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ودعمهم الكبير الذي أسهم في تحقيق التميز والنجاح للموسم الخامس لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور منذ انطلاقه حتى ختامه.

اهتمام

وأكد المحمود أن حضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان اليوم الختامي للبطولة الغالية خير دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بنهضة الرياضات التراثية ودورها الرائد في دعم مسيرة تقدمه وتنمية حضوره بجميع المناسبات، منوهاً بأهمية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور ومكانته بين الفعاليات والأحداث التراثية للموسم الخامس على التوالي، باعتبارها البطولة الأغلى بتاريخ صقارة الإمارات والأهم في أجندة نادي أبوظبي للصقارين، لما تحمله من اسم غالٍ على قلوبنا جميعاً.

معبراً عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة التي تقدم كل أنواع الدعم من أجل المحافظة على المنجزات التاريخية والتراثية التي ارتبطت بها دولتنا منذ التأسيس، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الشركات الوطنية والمؤسسات الراعية للحدث، متقدماً بالشكر لهم، على تعاونهم وإسهاماتهم الكبيرة في إخراج الحدث بأفضل صوره.

وتقدم المحمود بالتهنئة لجميع الفائزين في كل أشواط المسابقات بنسختها الخامسة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مشوارهم خلال مسابقات النادي المقبلة، مشيداً بجهود ودور المشاركين لإثرائهم الحدث الذي تميز بالمستويات القوية والمشاركة المميزة من جانب ملاك الصقور والصقارين بفئات الشيوخ والملاك والعامة، مؤكداً أن المسابقات حققت نجاحات كبيرة، وسجلت أرقاماً قياسية على مستوى المشاركة.

تعزيز التواصل

ونوه المحمود بسعي النادي منذ تدشينه في الساحة التراثية، لتقديم مسابقات تخدم شريحة الصقارين من أبناء الإمارات، وتوفير أقصى درجات الرعاية والاهتمام، وتسخير كل الإمكانيات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على موروث الآباء والأجداد، وتعزيز التواصل بين الماضي والحاضر.

مثنياً على المستوى التنظيمي المتكامل للحدث، في ظل التخطيط والإعداد المسبق من جانب لجان التحكيم والمسابقات والفنية واللوجستية والتسويق والإعلام والإدارية والمالية والعلاقات العامة، مشيداً بعمل اللجان العاملة ودور الأعضاء في كل اللجنة الذي انعكس بشكل كبير على نجاح الحدث التراثي الذي نتشرف ونعتز بتنظيمه، لما يحمله من اسم غالٍ على قلوب أبناء الوطن ومن يعيش على هذه الأرض المعطاءة.

شكر

وتوجه جميع المشاركين في اليوم الختامي بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مكارمه ودعمه الكبير للرياضات التراثية، مشيدين بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الخامسة التي أقيمت على مدى 12 يوماً بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين.

تميز

أثنى محمد عبد الله، ممثل شركة المسعود للسيارات، على التميز والنجاح الكبير الذي سطره كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور في العام الخامس على التوالي، الذي نفخر ونعتز برعايته ودوره في أجندة الفعاليات التراثية بالمجتمع، معبراً عن سعادته بالنجاح الباهر الذي حققه الحدث في ختام مسابقاته، منوهاً بأن شركة المسعود ومن ضمن خططها تسعى لدعم المناسبات التراثية.