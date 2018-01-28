استطلاع «البيان»: 78 % يؤكدون إيجابية تجربة التذاكر الإلكترونية

أشاد 78% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي بتجربة التذاكر الإلكترونية لدخول المباريات التي بدأ تطبيقها في دوري الخليج العربي لكرة القدم لأول كرة منذ مطلع الدور الثاني، مقابل 22% أشاروا إلى أن التجربة سلبية، وجاءت النتائج السابقة في استطلاع «البيان» عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ولم تختلف النسب في «فيسبوك» حيث أكد 66% أن تجربة التذاكر الإلكترونية إيجابية، مقابل 34% ذهبوا إلى أنها سلبية، وفي نتائج الاستطلاع على موقع الصحيفة على الإنترنت، أيد 60% التجربة مؤكدين أنها إيجابية، مقابل 40% أكدوا أنها سلبية.

وأكد وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين أن تجربة التذاكر الإلكترونية تأتي ضمن مساعي اللجنة لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتطبيقات الذكية في إدارة المسابقات، وقال:

الحصول على التذاكر يتم بكل سهولة من أي جهاز هاتف أو كمبيوتر ومن دون الحاجة للوصول إلى الملعب والوقوف في صفوف أمام شباك التذاكر، كما تسهم التجربة في رصد الحضور الجماهيري وتوفير قاعدة البيانات، إضافة إلى زيادة إيرادات الأندية، باستخدام التذاكر كأداة تسويقية.وأوضح الحوسني أن التجربة لا تزال في بدايتها، ومن الصعب تقييمها حالياً، وقال: «تفاعل الجماهير جيد ».

وأكد محمد راشد بن عجيل رئيس رابطة مشجعي شباب الأهلي دبي، أن التجربة تحتاج المزيد من الوقت قبل تقييمها ، مشيراً إلى أنها إيجابية بشكل عام ، وسيتم تدارك السلبيات التي ظهرت مثل قلة أجهزة القراءة المخصصة للتذاكر بالأندية وبالتالي حدوث نوع من الزحام وخصوصاً في المباريات الكبرى.