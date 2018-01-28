حمدان بن محمد: يا أهل الهجن ما دامت السعودية بدأت.. فابتسموا

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، جانباً من منافسات اليوم الرابع من أشواط جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن لفئة «اللقايا»، «رموز مفتوح ورموز عام»، ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي أقيم بميدان «رماح» للهجن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وعبر سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن سعادته البالغة بحضور السباق، وقال: «إنه لشرف كبير حضور السباق، ونحن فائزون قبل المشاركة»، مؤكداً أن «المهرجان غالٍ علينا جميعاً، ونحن أتينا إلى هنا، لكي نشاهد رياضة نظيفة، ونستمتع بها».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم: «نحن إخوانكم، ونحن مع كل فائز نزيد نجاحاً، وأقول أيضاً يا أهل الهجن، ما دام السعودية بدأت، فابتسموا».

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم باللجان المنظمة للمهرجان التي قامت في فترة وجيزة جداً بتجهيز الميدان.

وعن إنجازات «العاصفة» في المهرجان التي تمثلت بالفوز برمز «سن الحقاقا»، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم «أن الفوز برمز في المملكة العربية السعودية الشقيقة هو شيء غالٍ علينا»، متمنياً أن تتواصل المسيرة.