رحيموف رئيساً لـ «دولي الملاكمة»

فاز الأوزبكي غفوررحيموف برئاسة الاتحاد الدولي للملاكمة بالتزكية، ونال ثقة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التي عقدت في دبي أمس بحضور 110 من الدول الأعضاء، وكان رحيموف يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي.

واكد إبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة العامة للرياضة سعادته باحتضان الإمارات الاجتماع الدولي المهمّ الذي أسفر عن انتخاب الرئيس الجديد ومناقشة مستقبل اللعبة وآفاق تطورها.

ورحب أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بأسرة الملاكمة العالمية وشكرهم على ثقتهم في الدولة.