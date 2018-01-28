حاكم عجمان يشهد ختام بطولة راشد بن حميد

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس ختام النسخة الثانية لبطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح» التي تقام بتوجيهات سموه، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ورعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأقيمت البطولة في منطقة الحليو بالقرب من حديقة الحميدية في عجمان بمشاركة كبيرة من الصقارين الإماراتيين المتخصصين بهذا النوع من الرياضات التراثية.

حضور

وحضر صاحب السمو حاكم عجمان، جانباً من منافسات البطولة، وتفقد موقع ومرافق إقامة الحدث، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي أثنى على مستوى التنظيم موضحاً أن الغاية الأساسية من إقامة هذه البطولات في مختلف مناطق الإمارات هي غرس ثقافة هذه الرياضة التراثية في الأجيال الصاعدة وحثهم عليها نظراً لمكانتها ودورها الهام، وإقامة هذه البطولات في عجمان أو أي إمارة أخرى كونها تصب في النهاية بمصلحة أبناء الوطن جميعاً.

وأشاد بتعاون مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي سخر جميع المعدات والخبرات لخدمة البطولة، وكان لذلك بالغ الأثر في النجاح الذي حققته، كما أشاد بدور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في نقل تفاصيل البطولة بما يساهم ذلك في الترويج لهذه الرياضة التراثية بين أكبر قطاع من المجتمع.

وتقدم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بخالص الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على تشريفهما فعاليات البطولة لما كان له بالغ الأثر في شحذ همم المشاركين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء.

تشجيع

وأكد ابن دلموك أن إشادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي راعي البطولة، بمثابة تشجيع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي سخر كافة إمكانياته في خدمة الحدث ومن أجل إنجاحه إيماناً منه بأهمية نشر وغرس الموروث الشعبي بين الأجيال، ودعم كافة أبناء الوطن في كافة مناطق الدولة من دون استثناء، وأن المركز سيكون على أتم الاستعداد لتقديم خدماته .

وقال: بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نقدم الدعم الفني والتنظيمي بهدف توحيد الجهود وتطوير رياضة الصيد بالصقور والعمل على حفظ واستمرارية هذا الموروث الاجتماعي.

دعم

وأكد ابن دلموك أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي يعد من أوائل الداعمين لمثل هذه البطولات التراثية في إمارة عجمان ومن الداعمين لشبابها، وبدأ بالسير على نهج حفظ التراث من خلال إطلاق أول بطولة للصيد بالصقور في الإمارة العام الماضي، وتلتها في هذا النهج إمارة الشارقة، وعما قريب إن شاء الله ستكون هناك بطولة في إمارة الفجيرة، سيقوم المركز بالمساهمة بخبراته في تقديم الدعم اللازم.

وأقيمت المنافسات لفئة الفرخ للعامة بواقع أشواط: بيور جير، جير تبع، جير شاهين، قرموشة جير، كما تم إقامة منافسات للناشئين في شوطي وحش وربي، وسيتم إعلان النتائج الرسمية اليوم.

كما شهد جانباً من منافسات البطولة، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية.

إحياء التراث

قال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: نحن في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث نقدم الدعم الفني والتنظيمي اللازم مع باقي الإمارات لتوحيد الجهود وتطوير رياضة الصيد بالصقور كموروث اجتماعي من شأنه تعزيز الهوية الوطنية ويصب في الأهداف المنشودة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والرؤية الرامية لحفظ التراث الثقافي غير المادي في الدولة ودعم الشباب وجيل الناشئة لاستمرار هذه المسيرة الوطنية.

الشامسي: فتح الباب لجميع الجنسيات في النسخة المقبلة

تحدث أحمد الشامسي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة راشد بن حميد، مؤكداً أن البطولة تطورت في النسخة الثانية عبر الإقبال المتزايد من المشاركين وتقارب المستويات، نظراً إلى اكتساب خبرة من تنظيم الحدث في النسخة الماضية وما حققه من صدى واسع أسهم في جذب المزيد من الصقارين.

وركز الشامسي على منافسات الناشئين، واصفاً إياها بالمستقبل الذي يجب أن نعتني به لمواصلة تناقل الأجيال لهذه الرياضة التراثية التي تبقى راسخة في المجتمع وتزداد تطوراً عاماً بعد عام.

يُذكر أن الرعاة لبطولة راشد بن حميد النعيمي للصيد بالصقور هم: فندق وأجنحة رامادا عجمان، الشركة العربية للتسويق، الراسخون للعقارات، بريستيج للمقاولات، سويت هومز، وتك جروب.

آل بشر من حوض السباحة إلى الصقور

كشف مبارك آل بشر أنه شارك، صباح السبت، في بطولة راشد بن حميد، عقب فوزه يوم الجمعة بميداليتين ذهبتين في بطولة الدولة للسباحة، ويعتبر الصقار مبارك آل بشر من أبطال الدولة المتألقين الذين نجحوا في الجمع بين تفوقهم في الرياضات التنافسية ممثلةً بالسباحة، والرياضات التقليدية، بعدما حقق مراكز متقدمة في مشاركته في بطولة صيد الصقور.

وأوضح آل بشر أن البطولة تشهد تطوراً كبيراً في عامها الثاني، سواء من ناحية مستويات المشاركين أو العمليات التنظيمية، وقال: «سارت عملية التسجيل بكل سلاسة».

وتابع: «بعد فوزي بميداليتين ذهبيتين في بطولة الدولة للسباحة عانيت الحمى، لكن ذلك لم يمنعني من حضور البطولة صباح اليوم والمشاركة التي باتت من البطولات الأساسية على أجندة الصقارين في الدولة».