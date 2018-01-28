النجم الرادسي فرض مفاجآته في دولية السلة

فرض النجم الرادسي التونسي، مفاجآته على النسخة 29 لبطولة دبي الدولية من البداية وحتى النهاية، بفوزه على الهومنتمن اللبناني في نهائي البطولة، وأثبت أن الفوز للأفضل في الملعب، بعيداً عن الترشيحات على الورق أو تاريخ المشاركات، ففي أول وجود له، نجح الفريق في وضع اسمه واسم بلده تونس، في السجل الذهبي للبطولة، وقدم خدمة كبيرة للشركة الراعية «فيرست سيكيورتي جروب»، لتنضم للمؤسسات التي ظفرت باللقب على مدار 29 عاماً، هي عمر البطولة العريقة، وكان هذا الحدث السار، دافعاً للشركة الراعية، لتعلن استمرار ارتباطها بالفريق التونسي العام المقبل في النسخة 30.

نسخة مميزة

وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أن النسخة 29، تعتبر الأقوى والأميز في تاريخ البطولة، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام، تتفوق على جميع البطولات الإقليمية في المنطقة، من الناحيتين الفنية والتنظيمية، ووضح ذلك في جميع مراحل البطولة، منذ انطلاقتها وحتى النهائي، الذي أدهش كل الحضور والمشاهدين، حيث ظلت فيه النتيجة معلقة حتى آخر ثانية في المباراة.

موضحاً أن شهادته ربما تكون «مجروحة»، لكن شهادة التميز جاءت من جميع رؤساء الاتحادات العربية، الذين حضروا للبطولة، والضيوف وممثلي الشركات الراعية، وأثنى القرقاوي على الدور الذي قام به الإعلام الإماراتي في التغطية والمتابعة والنقل التلفزيوني المميز.

شكر

كما أشار القرقاوي، إلى أن البطولة تستحق، لكونها أعرق البطولات في كرة السلة بالمنطقة العربية، وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

موضحاً أن التفوق الذي أحدثته الفرق المغاربية الأفريقية، ممثلة في الفريقين التونسيين والفريق المغربي، سببه المشاركة في البطولة بالعناصر التي تلعب مع الفريق لفترة طويلة، والتقليل من الاستعانة بمحترفين أجانب قبل وقت قصير، لأن اللاعبين الجدد يحتاجون لفترة للانسجام، كما ثبت ذلك في الفرق التي استعانت بهم قبل أيام قليلة من البطولة.

وبيّن القرقاوي، أن المنافسة على البطولة ليست بالأمر السهل، مشيراً إلى أن الفرق اللبنانية كانت مميزة، عندما اعتمدت على اللاعبين اللبنانيين الذين يلعبون معها في لبنان، وتغير الوضع بعد تركيزها على محترفين أجانب للبطولة فقط، موضحاً أن المحترف الأجنبي لفترة محدودة، يلعب بالمزاج، وقال إن الفرق الأربعة التي وصلت للدور نصف النهائي، تستحق جميعها الفوز باللقب، وكان النجم الرادسي الأميز بعد ذلك، واستحق اللقب عن جدارة.

شراكة

من جانبه، عبّر اللواء «م» عبد العزيز البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «فيرست سيكيورتي جروب»، عن سعادته بالنتيجة الهائلة التي أحرزها فريق النجم الرادسي التونسي، الذي رعته المجموعة، وقال البنادي إنهم تفاجؤوا من مباراة إلى أخرى بمستوى الفريق التونسي، في أول مشاركة له بالبطولة العريقة، موضحاً أنه تحدث قبل البطولة مع اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، عن عدم معرفتهم بمستوى الفريق وإمكانية قدرته على المنافسة مع فرق كبيرة لها تاريخها المرصع بالألقاب في البطولة.

ولكن القرقاوي طمأنه بأن هذا الفريق سيكون المفاجأة، والحصان الأسود للبطولة، وبالفعل، حدث ذلك تماماً، فتفاجأ المنظمون والجمهور بما قدمه النجم الرادسي، وقال البناي إن بطولة دبي الدولية، درجت فيها العادة على ترشيح 4 أو 5 فرق للفوز بها، ولم يكن من بينها النجم الرادسي، وهذا يدل على حسن خبرة وتمرس القرقاوي في اللعبة.

وأوضح البناي، أنهم في الشركة يؤكدون المشاركة في العام المقبل بنفس الفريق التونسي، وسوف يولونه كل العناية والاهتمام، كما حدث هذا العام، وقدم التهنئة لكل أسرة اللعبة في الجامعة التونسية لكرة السلة، وأوضح أن الدور الذي يقوم به الرعاة في المساهمة بالبطولة، واجب وطني، وأن شركتهم بدأت وجودها في دولية دبي للسلة منذ سنوات، وسوف تستمر في ذلك، تقديراً لما يقوم به اتحاد السلة، برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي.

جوائز

وشهد اليوم الختامي للبطولة، توزيع الجوائز النقدية والعينية لأفضل اللاعبين، ونال جائزة أفضل صانع ألعاب، مراد مبروك من النجم الرادسي، وتسلم جائزة مقدمة من مجموعة صدف، ونال صامويل رادون من الهمومنتمن، جائزة أفضل لاعب جناح، مقدمة من الجامعة الأميركية في الإمارات، وعبد الرحمن نجاح أفضل لاعب ارتكاز.

ونال جائزة السوق الحرة دبي، وويلتر ولز من الهمومنتمن أفضل هداف، ونال جائزة مقدمة من مجموعة القرقاوي، ووين ألكسندر أفضل هداف 3 نقاط، ونال جائزة فيرست سيكيورتي جروب، ومكرم بن رمضان أفضل لاعب شامل، ونال جائزة مقدمة من الجامعة الأميركية في الإمارات.

كما تم تكريم الهيئات والمؤسسات الداعمة، وهي الإدارة العامة لشرطة دبي، نادي شباب الأهلي-دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة الصحة بدبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تلفزيون دبي، قناة المستقبل، بالإضافة للشركات الراعية.

نجاح

بارك إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، لاتحاد كرة السلة النجاح الكبير الذي حققته بطولة دبي الدولية في نسختها الـ 29، وقال إن الفرق التسعة المشاركة من 5 دول، أضافت الكثير للبطولة ويستحقون الشكر، مشيراً إلى أن المستوى الفني كان أكثر من رائع خاصة في المباراة النهائية التي مثلت مسك الختام للبطولة بما قدمه الفريقان من مستوى وإثارة أضفت التشويق لكل من تابع البطولة، وقال إن الفريقين يستحقان الإشادة والثناء.

كما وجه عبد الملك إشادة خاصة باللجنة المنظمة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وقال إن التميز ليس غريباً على اللجنة التي ظلت تحافظ على استمرار البطولة للعام الـ 29، كما أثنى عبد الملك على الرعاة من الشركات والمؤسسات الوطنية ونادي شباب الأهلي - دبي، ودور الإعلام في متابعة وتغطية الحدث.

رأي

علي البنزرتي: دولية دبي ضمن السلة التونسية

قال علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة، إن: «الجامعة التونسية أخذت قراراً بوضع دولية دبي على خارطتها كبطولة مهمة يتم المشاركة بها من قبل صاحبي المركزين الأول والثاني في الدوري التونسي.

وقال البنزرتي:»جدول الأعمال الأخير للجامعة التونسية لكرة السلة، وضع سلة دبي كواحدة من البطولات الخارجية التي يجب على ممثلي السلة التونسية التواجد بها، بالصورة ذاتها لبطولات العرب وأفريقيا، وتم إعادة توزيع المشاركات الخارجية للأندية التونسية بحيث يشارك بطل الدوري في الأندية الإفريقية، على أن يمثل تونس في الأندية العربية بطل الكأس أو بطل ووصيف الدوري.

وانتهاءً بإدراج سلة دبي ضمن أجندة المشاركات الخارجية بحيث يشارك فيها فريقان من تونس ممثلان ببطل الدوري ووصيفه بالصورة ذاتها التي شهدتها النسخة الـ29 من بطولة دبي، بمشاركة الرادسي بطل الدوري التونسي ووصيفه النجم الساحلي".

تقييم

لطيف ناصري: نهائي يليق بالبطولة

قال لطيف ناصري رئيس مجموعة شركات صدف، إن المستوى الذي قدمه الرادسي والهومنتمن في النهائي يليق بالبطولة، وإن جميع المباريات كانت قوية نظرا لوجود فرق عريقة وأبطال من القارتين الآسيوية والأفريقية، وقدم لطيف ناصري رئيس مجموعة شركات صدف، التهنئة للجنة المنظمة على النجاح الكبير الذي حققته البطولة الحالية والجهود الجبارة التي بذلها رئيس اللجنة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي وأيضاً شركة سما منظمة البطولة ممثلة برئيسها الحكم الدولي السابق عوض سامي.

شهادة

رئيس الاتحاد السعودي يشيد بالنجاح

أشاد عبدالرحمن المسعد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة 29 لبطولة دبي الدولية والعروض القوية التي صاحبت المباريات وخاصة في الدور النهائي، وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي: فريقي الرادسي والهومنتمن قدما عرضاً قوياً يليق بالبطولة، لافتاً إلى وجود عناصر شابة جيدة في صفوف الفريق التونسي، ودعا الأندية اللبنانية إلى التركيز أكثر على القاعدة وعنصر الشباب حتى تواصل إنجازاتها في البطولة.