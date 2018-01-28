مورينو يخطف لقب طواف الشارقة الدولي

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت صباح أمس النسخة السادسة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية بالمرحلة الرابعة والتي شهدت تنافساً كبيراً بين مختلف الفرق، ونجح جافير بازان مورينو من فريق ديلكو مارسيلي في التتويج بالمركز الأول في مراحل الطواف كافة، وفي المركز الثاني حل توماس ليباس من فريق كينان سايكلينغ، وفي المركز الثالث نيكولاي ميهالوف من فريق ديلكو مرسيليا بروفنتس. ونال فريق ديلكو مارسيلي المركز الأول في الطواف.

وفاز في المرحلة الرابعة من الطواف جاكوب ماريسزكو من فريق ويللر تريستينا، وجاء في المركز الثاني براين كوارد من فريق فيتال كونسبت، أما المركز الثالث فجاء من نصيب ايديس كروبس من فريق فيراندز وليامز.

توزيع القمصان

وتوزعت قمصان التميز على كل من جافير بازان مورينو، وتوماس ليباس، ونيكولاي ميهالوف، حيث نال كل واحد منهم القميص الأصفر، ونال كل من جاكوب ماريسزكو، وكوكارد براين، وصالح محمد حريف، القميص الأخضر، في حين نال القميص الأحمر كل من فان هيردن ايدي، وتوماس ليباس، وبوليفودا اوليكساندر، أما القميص الأبيض فكان من نصيب سالم كيبكيمبوي، ومنصوري.

وفي مسابقة الهواة حل محمد طلال من فرق إكسبو 2020 في المركز الأولى، وبابلو فيروناند من فريق جميرا في المركز الثاني، وعامر الدهماني في المركز الثالث.

ونال ياسين بو عزة من فريق شباب الأهلي دبي القميص الأصفر كمركز أول، ومحمد طلال في المركز الثاني في فئة القميص الأصفر، وأرتورو لادا في الفئة الثالثة من القميص الأصفر، ونال محمد طلال المركز الأول في فئة القميص الأخضر، وياسين بو عزة الثاني، وسعيد بن دسمال الثالث، أما القميص الأحمر فالأول محمد خيام، والثاني ياسين بو عزة، والثالث سعيد بن دسمال، أما القميص الأبيض فكان من نصيب خليل عبد الله في المركز الأول، وعلي عباس قاسم في المركز الثاني، وعلي أحمد آل علي في المركز الثالث.

100 كم

قطع الدراجون الأبطال الذين ينتمون إلى 19 فريقاً من 28 جنسية من مختلف بلدان العالم، 100 كم، لينهوا بها المرحلة الرابعة والأخيرة من النسخة السادسة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي، بهدف المساهمة في الارتقاء بهذا النوع من الرياضات، والترويج والتعريف بإمارة الشارقة بمختلف بيئاتها ومعالمها التاريخية والتراثية والسياحية والثقافية وأنماط البناء الجمالية.

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «مبارك لكم جميعاً أيها الرياضيون الأبطال، فقد كنتم جميعاً فائزين في هذا الطواف الذي أضاف الكثير للبطولة وبنى على ما تحقق من نجاحات في الدورات السابقة، ونعدكم بالمزيد من النجاح في كل نسخة، فهذا هو نهجنا الذي نستمده من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة».

نجاح وتميز

وتابع: «ها نحن معكم نودع هذه النسخة بكل الفخر والاعتزاز، فقد حققنا نجاحاً جديداً يليق بكم، ويليق بالشارقة، وقد اعتدنا على النجاح والتميز والإبداع وإضافة كل ما هو جديد، وإلى لقاء بإذن الله في العام المقبل».

«إكسبو 2020 »

تميز فريق اكسبو 2020 بمشاركة عدد من المواهب والنجوم الواعدة التي قادته للظفر بالمركز الأول على مستوى الفرق، ومنهم الشقيقان خيام وطلال سودير محمد اللذان حققا نتائج متميزة في جميع المراحل المخصصة لفئة الهواة، حيث جاء رصيد طلال سودير محمد عدد من القمصان الملونة منها القميص الأصفر في المرحلة الأولى والقميصان الأصفر والأخضر في المرحلة الثانية والقميص الأخضر في المرحلة الثالثة فيما اختتم المرحلة الرابعة بالقميص الأخضر.

وجاءت نتائج شقيقه خيام سودير محمد أيضاً متميزة جداً في كل المراحل، حيث نال في المرحلة الثانية القميص الأحمر وحافظ عليه أيضاً في المرحلتين الثالثة والرابعة ليكون الأحمر حصرياً له في ثلاث مراحل متتالية.