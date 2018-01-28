الحبتور يحقق فوزاً صعباً في كأس ماكلارين للبولو

بصعوبة ووسط منافسة ساخنة استطاع فريقا الحبتور وزيدان تحقيق أول فوز لهما في بداية مشوارهما في بطولة كأس ماكلارين للبولو«هانيكاب 18 جول» باكورة نشاط سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2018 واللتين أقيمتا على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية أول من أمس بعد أن حقق فريق الحبتور فوزاً صعباً على منافسه فريق الذئاب وبنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة أهداف في مباراة من خمسة أشواط.

وفي المباراة الثانية والتي جمعت بين فريقي الإمارات ومنافسه زيدان بلغت الإثارة القمة وانتهت بفوز فريق زيدان السعودي بنتيجة ثمانية أهداف مقابل سبعة أهداف بعد أن رفض فريق الإمارات الفوز لأكثر من مرة وخاصة في الشوط الخامس عندما أهدر عدة ضربات جزائية من مسافة 40 ياردة.