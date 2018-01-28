«العين للفروسية» يستضيف بطولة مرسيدس- بنز الدولية للغولف

تنطلق في الساعة الثامنة وأربعين دقيقة صباح اليوم بطولة الغولف مرسيدس - بنز الدولية للمحترفين والهواة في نسختها الخامسة والتي يستضيفها نادي العين للفروسية والرماية والغولف بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم للحدث والشرقية للسيارات الوكيل الحصري لمرسيدس - بنز في العين وعضو مجموعة الفهيم، والتي كانت قد بدأت في العام 2014. وتستمر المنافسات بين المشاركين لمدة خمسة أيام وتختتم يوم الخميس المقبل الموافق الأول من فبراير ويقام الحفل الختامي وتوزيع الجوائزعلى الفائزين في فندق العين روتانا مع حفل عشاء للمشاركين.

ويتطلع نادي العين للفروسية والرماية والغولف لمواصلة النجاح الذي حققه في النسخ الأربع الماضية لبطولة الغولف مرسيدس- بنز الدولية للمحترفين والهواة وتشهد البطولة منافسة بين الفرق القادمة من مختلف أنحاء العالم ويشارك في المباراة الواحدة محترف واحد وثلاثة من الهواة وتستمر المنافسة بين هذه الفرق لثلاثة أيام لتحديد الأبطال بينما يشهد اليوم الرابع والأخير المنافسة بين المحترفين لاستكمال ال 72 حفرة، بينما يتنافس اللاعبون الهواة على المستوى الفردي على جائزة مرسيدس بنز 2018.

وفي تصريح له قال سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف: «إن إدارة النادي فخورة جدا باستضافة هذا الحدث البارز مرة أخرى بهدف اتاحة الفرصة للمتنافسين لاكتساب المزيد من الخبرة في رياضة الغولف». «تشكل هذه البطولة فرصة جديدة لتبادل الثقافات والجوانب الاجتماعية الأخرى، وأود أن أتقدم بأطيب تمنياتي والتوفيق والنجاح لجميع المشاركين».

الجدير بالذكر أن هذه النسخة من البطولة سوف تشهد عودة اللاعب البريطاني أليكس وريجلي الفائز ببطولة عام 2017 للدفاع عن لقبه وحصد الجائزة المالية البالغ قدرها 28000 يورو.

وقال جافن شابيل مدير نادي الغولف في نادي العين للفروسية والرماية والغولف: «تعتبر هذه البطولة واحدة من الأحداث الرئيسة بالنادي ودائما ما نتطلع لتنظيمها في كل عام، وعليه فإننا نرحب بجميع الفرق في مدينة العين. يعود هذه المرة بعض المنافسين الذين شاركوا في النسخ الماضية بينما هنالك لاعبون يشاركون لأول مرة، وأنا متأكد من أنه سيكون حدثاً كبيراً، ومن الرائع أن ترتبط مرسيدس- بنز مرة أخرى بهذا الحدث جنباً إلى جنب مع مجلس أبوظبي الرياضي».

قال محمد المومني مدير عام شركة الشرقية للسيارات: «يسرنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي المتميز للسنة الخامسة على التوالي بالتعاون مع نادي العين للفروسية والرماية والغولف ومجلس أبوظبي الرياضي. إن المسؤولية الاجتماعية تعتبر أولوية للشرقية للسيارات ونحن نسعى باستمرار لتحقيق النجاح المشترك عاماً بعد عام».

فخر

أوضح محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والغولف قائلاً: «نشعر بالفخر العميق لثقة الجهة المنظمة لاختيارها لنادي العين للفروسية لكي يستضيف مرة أخرى هذا الحدث المتميز والرائع. ونأمل أن تعزز هذه البطولة التي تستضيفها المدينة الخضراء أطر الصداقة الحميمة بين لاعبي الغولف وتقوي العلاقة فيما بينهم».