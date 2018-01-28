«يودة» تتصدّر شوط الشيوخ و«مصيحة» تنتزع ذهبي القبائل

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، صباح أمس، فعاليات ومنافسات اليوم السابع لمهرجان سموه التراثي الثاني عشر، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ومركز سلطان بن زايد، ويستمر حتى مساء السبت المقبل.

واشتمل برنامج الفعاليات، على منافسات مسابقة جمال الإبل الأصايل «المزاينة» لفئة فطمان بكار، ضمن أشواط: الشيوخ، ومن يرغب من أبناء القبائل، الجماعة الفضي، الجماعة الذهبي، والتلاد، كما اشتمل على ختام وتتويج سباق التدي للسلوقي العربي، وكذلك استمرار الشوط الثاني لمسابقة المحالب، إضافة إلى تواصل نشاطات السوق الشعبي، ومجلس ضيوف المهرجان، بفقرات فنية وفلكلورية وتراثية ومسابقات ثقافية وتراثية جماهيرية، وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية.

تتويج

توّج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، راعي المهرجان، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في مسابقة جمال الإبل للمحليات الأصايل لفئة فطمان بكار، واستهل التتويج بالفائزين للفترة الصباحية، بشوط الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، حيث انتزعت صدارة الشوط، الناقة يودة، لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وحصلت على سيارة، وحلت بالمركز الثاني العاصمة، لبخيت غالب سلطان غالب المنصوري، وأتت ثالثة فخر، لسالم حمد سالم خلفان سنديه المنصوري، ورابعة شلفه، لسهيل مبارك محمد عنوده العامري.

وحلت خامسة كسابه، لصالح جابر بالقمدة العامري، وجاءت بالمركز السادس تكريم، لسلطان بن حمتوت المنهالي، وسابعة يوده، لمسفر محمد عايض علي القحطاني، وثامنة صفوة، لمبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وتاسعة برزمان، لمحمد بن ناصر بن سليم النهدي، وعاشرة شيخه، لسهيل راشد خلفان بالعباد المنصوري.

صدارة

وتوّج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الفائزين في شوط أبناء القبائل الفضي، حيث تصدرت الشوط بالمركز الأول المطية رجوه، لعبد الله محمد عبد الله السعدي، وحصلت على سيارة فاخرة، وحلت ثانية جباره، لعلي محمد عايض علي القحطاني، وثالثة عزاوي، لحمد محمد سالم حموده محمد المنهالي، وفازت بالمركز الرابع النافي، لعمر بن قاسم العامري، وخامسة لكزس، للبخيت عيضه بن طناف المنهالي، وسادسة هيافه، لمحمد بخيت عبد الله الضبيعي المنهالي، وبالمركز السابع صمود، لسيف بن حميد بن سعيد الحوسني، وثامنة طيف، لسعيد محمد مسلم المحرمي، وتاسعة مياسة، لسهيل حمد بن عنوده العامري، وعاشرة قندهار، لسويبق بن محمد بن سعيد الحرسوسي.

جائزة

كما توّج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، في الفترة المسائية، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط أبناء القبائل الذهبي، حيث انتزعت المركز الأول المطية مصيحة، لعمر بن قاسم العامري، وحصلت على سيارة.

فيما حلت ثانية سياسة، لحمد مبارك بالنص العامري، وثالثة أمجاد، لهلال حمد خلفان المعولي، ورابعة هقاوي، لعبد العزيز محمد بن عايض القحطاني، وخامسة مزنة، لسالم بن صقر المنصوري، وسادسة أفعال، لمحمد عايض القحطاني، وسابعة مرفوقة، لفهد راشد فهد الهاجري، وثامنة تكريم، لناصر بن نخيرة الخييلي، وتاسعة بشاير، لمنصور ناصر المنهالي. وعاشرة حربة، لمبارك مسلم بن السكران الراشدي.

ناموس

كما توج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، الفائزين بشوط التلاد لأبناء القبائل، حيث ظفرت بالمركز الأول المطية مزون، لمبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وظفرت بسيارة الشوط.

وحلت ثانية مصيحة، لمطر بن عنود العامري، وثالثة جينار، لسالم يحيى الدرعي، ورابعة أثمان، لبخيت غالب سلطان المنصوري، وخامسة مثايل، لزايد محمد سهيل الراشدي، وسادسة المطية «فيّ»، لصالح محمد سعيد العامري، وسابعة جبارة، لمعالي علي سالم الكعبي، وثامنة نقوة، للمعالي علي سالم الكعبي، وتاسعة رزة، سالم مبارك حمد الهاجري، وعاشرة الظبي، لحاكم مبخوت عبد الله المنهالي.

ووسط فرح وبهجة الفائزين، التقى سمو الشيخ سلطان بن زايد، بعد تتويج الشوطين الأولين، عدداً من السياح الأجانب، والتقطت لهم مع سموه صور تذكارية، فيما عبر السياح عن فرحتهم وسروهم بلقاء سموه، ومنحهم الفرصة للتعرف إلى تراث الإمارات الأصيل.

شكر

وفيما تحتدم منافسات أشواط المزاينة في المهرجان، ترتفع وتيرة الحماس لدى ملاك الإبل المشاركين، فتحدث عايض بن سالمين الكثيري عن المهرجان هذا العام، مبيناً أنه حقق مشاركة واسعة، أثرت المنافسات وارتفعت بمستواها، ما أدى إلى نجاح الفعالية والمهرجان، وأضاف الكثيري: حظينا ككل عام بحسن الضيافة، وبأجواء الألفة التي تجمع بين أبناء الإمارات وإخوتهم من الخليج، وهو أمر ليس غريباً على سلطان بن زايد، فهو الراعي الأول للإبل والتراث، وتعودنا على كرمه الذي لا يحد.

كما أشاد عبد الله مبارك حمد الهاجري، المشارك في أشواط مسابقة جمال الإبل الأصايل، إلى حسن تنظيم المهرجان، مؤكداً على أهمية الفعاليات، كونها تفتح المجال لمشاركة أوسع، وتقديم إنتاج مميز، وهذا ما تحقق، وفقاً لرؤية سمو الشيخ سلطان.

واعتبر الهاجري أن كل الجهود المبذولة، تصب في خدمة الملاك، وتحفيزهم للاهتمام بحلالهم، وَأضاف: سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، يبحث عن الأفضل، وهذا ما عهدناه من سموه. ونحن ننتظر هذه المناسبة بفارغ الصبر، لما نحظى به من اهتمام سموه وتكريمه للفائزين العشرة في كل شوط، وهذا ناموس لجميع المشاركين.

جولة

كان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، قد قام في ساعة مبكرة من صباح أمس، بزيارة شملت شبوك الحلال وساحة المزاينة والمجلس التراثي «الحظيرة»، في إطار جولته اليومية للوقوف مباشرة على سير المسابقات وفعاليات المهرجان، والتقى سموه خلالها بالحكام وأعضاء اللجنة المنظمة، كما التقى بعدد من ملاك ومربي الإبل وأهالي مدينة سويحان، حيث قدموا لسموه تفصيلات حول مشاركتهم في هذا الحدث التراثي.. مشيدين بحضور سموه الدائم، واهتمامه ودعمه للمشاركين وكافة فعاليات الحدث.

تتويج الفائزين في ختامي السلوقي

توج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، الفائزين في سباق السلوقي العربي، بمشاركة ثلاثين سلقاً كانت تأهلت في السباق الذي جرى يوم الثالث عشر من يناير الجاري، وجرى سباق أمس على شوطين، واحد للذكور وآخر للإناث، وحصل كل من الفائزين الأولين في الشوطين على سيارة، فيما حصل كل من الفائزين بالمركزين الثانيين على جوائز مالية بلغت 20 ألف درهم، فيما حصل الفائزون بالمركز الثالث لكل شوط على عشرة آلاف درهم.

وفي شوط الذكور حظي السلق زعفران لناصر دلموك الكتبي، وحصل على جائزة قيمة عبارة عن سيارة فاخرة، وأتى في المركز الثاني السلق جناح لحمد حمدان المهيري، واحتل المركز الثالث السلق خطاف لمتعب حارب جمعة البلوشي.

وفي شوط الإناث حصلت السلق غرشوق لعامر بن محمد هاشم المنصوري على المركز الأول، وحصل على جائزة قيمة عبارة عن سيارة فاخرة، وأتت في المركز الثاني السلق انقلاب لجمعة بن خاطر الجنيبي، فيما حلت ثالثة السلق كرنفال للشيخ زايد المر المكتوم.

حضور كثيف للسياح الأجانب

يشهد مهرجان سلطان بن زايد التراثي منذ انطلاقته حضوراً يومياً للسياح الأجانب الذين يتابعون فعالياته في جولات متواصلة تغطي فترتيه الصباحية والمسائية، متنقلين بين المسابقات المختلفة، ومتعرفين عن كثب على مفردات التراث الإماراتي الذي يمثل مهرجان سلطان بن زايد متحفاً مفتوحاً لعرضه والمحافظة عليه ودعمه تحقيقاً لرؤية سمو راعي المهرجان بحفظ التراث وترسيخه في نفوس الناشئة.

فقد جذب السوق الشعبي في يومه السابع حضوراً كثيفاً من الزوار العرب والأجانب، تجول مئات منهم في جنبات السوق، ووقفوا على الدكاكين التي تعرض المنتجات الشعبية من عطور وأزياء وأطعمة تراثية. وأبدى كثير من السياح الأجانب اهتماماً بما يحويه السوق، ظهر في استفسارهم عن المعروضات واستخداماتها ودلالاتها التراثية، وتوثيقهم بالصور لما تحويه المحلات من معروضات.

وتوجهت وفود السيَاح بعدها صوب مجلس ضيوف المهرجان، حيث قدمت فرقة سقطرى للفنون الشعبية عرضاً تراثياً من الرقصات والموسيقى التراثية قوبل بالتفاعل والمتابعة من قبل الزوار، الذين اهتموا بالتقاط الصور والفيديوهات لأداء الفرقة الذي نال استحسان الحضور.

«في ضيافة سلطان» على أبوظبي الرياضية

تعرض قناة أبوظبي الرياضية الثانية، في السادسة والنصف مساء، برنامج «في ضيافة سلطان» الذي يعده سعيد البهنساوي ويخرجه محمد عرب، ويقدمه كل من حمدان الدرعي وفاطمة البلوشي.

البرنامج الذي يأتي ضمن تغطية القناة لفعاليات المهرجان، يستضيف في كل حلقة عدداً من ضيوف المهرجان وزواره، من الممثلين والشعراء والفنانين وعازفي الآلات الشعبية وأصحاب الشلات، للحديث عن المهرجان وما فيه من حراك تراثي وثقافي واجتماعي، كما يقدم البرنامج تقارير من أرض المهرجان تتناول مختلف مسابقاته وفعالياته.

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يشهد اليوم الثامن من فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي برنامجاً مكثفاً يتضمن مسابقة جمال الإبل الأصايل «المزاينة» لفئة حقايق بكار ضمن أربعة أشواط هي: الذهبي المفتوح، الجماعة الفضي، الجماعة الذهبي، والتلاد، ويتضمن استمرار منافسات الشوط الثاني لمسابقة المحالب للمجاهيم والمجاهيم الخواوير، وكذلك تواصل نشاطات السوق الشعبية من مسابقات ثقافية وتراثية جماهيرية، وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية، حيث يكون على رأسها الأمسية الشعرية للشاعر جزاء الحربي الذي سيوقع في الوقت نفسه ديوانه الصادر عن مركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث الإمارات.

«تدوير».. توعية بيئية في المهرجان

يمثل مركز إدارة نفايات أبوظبي «تدوير»، أحد رعاة المهرجان، ويرى القائمون على جناحهم في المهرجان فرصة للتواصل مع شرائح كبيرة من الجمهور، من جانبه، قال عمر القبيسي منسق التوعية: يعرض جناح «تدوير» في مهرجان سلطان بن زايد التراثي، نماذج لمنتجات مصانع المركز، من بينها الأرضيات بمختلف استخداماتها وألوانها التي ينتجها مصنع تدوير المطاط.

وتأتي مشاركة المركز في المهرجان بهدف توعية الجمهور بالخدمات التي يوفرها مركز إدارة نفايات أبوظبي «تدوير»، إذ تهدف المشاركة إلى تعريف أهل العزب بسويحان بالمكبات والخدمات التي يوفرها المركز، هذا بالإضافة إلى كون المركز أحد الرعاة الرسميين لمهرجان سلطان بن زايد التراثي.