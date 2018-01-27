دولية دبي للسلة تودع الوفود باحتفال رائع

احتفل اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة في مزرعته بالخوانيج أول من أمس برؤساء وفود بطولة دبي الدولية، بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم عبد المحسن الدوسري وخالد المدفع مساعدا الأمين العام للهيئة العامة للرياضة ومحمد جلفار رئيس اتحاد اليد، ويوسف الملا رئيس اتحاد الطائرة، وألقى القرقاوي كلمة حملت في طياتها مستقبل كرة السلة العربية والدور الكبير الذي تلعبه بطولة دبي الدولية للنهوض باللعبة في الوطن العربي.

وتوجه القرقاوي بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية على رعايته للبطولة آملاً أن تكون اللجنة المنظمة وفقت بإظهار البطولة بصورة مشرفة .

وقدم القرقاوي دروعا لعدد من رؤساء الوفود والمسؤولين.