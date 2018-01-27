11 ذهبية لمنتخبنا في انطلاقة «الفجيرة للجوجيتسو»

شهدت بطولة الفجيرة لمحترفي الجوجيتسو أمس، افتتاحاً جاء مميزاً للمنافسات التي يستضيفها مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، حضر الافتتاح كل من:

أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكوندو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو مدير البطولة، وعبدالعزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة لرعاية الرياضة بالشرقية، وشهد اليوم الأول تألقاً لافتاً للاعبينا في مسابقة البدلة في الحزام الأبيض والأزرق ونالوا 11 ميدالية ذهبية، جاءت عبر كل من:

محمد خليل الحوسني بوزن 50 كيلوغراماً ومحمد المطروشي بوزن 50 كيلوغراماً وسعيد محمد بوزن 60 كيلوغراماً وسلطان الحوسني بوزن 66 كيلوغراماً ومحمد عبد الرضا 83 أبيض، وراشد المدني بوزن 92 كيلوغراماً، وجميعهم بالحزام الأبيض، فيما نال كل من:

خالد بن شملان بوزن 46 كيلوغراماً للحزام الأزرق، وهلال المزروعي 66 كيلوغراماً أزرق، ومحمد المنصوري بوزن 73 كيلوغراماً أزرق، وجاسم مبارك بوزن 83 كيلوغراماً أزرق وعبيد سالم النعيمي وزن 60 أزرق.

تحفة

من جانبه، أكد يوسف البطران مدير البطولة وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن اليوم الأول من البطولة جاء رائعاً فنياً وتنظيمياً وساهم مجمع زايد الرياضي للاعبين في أن يظهروا إمكاناتهم ونحن سعداء بافتتاح المجمع الذي يعد تحفة معمارية في المنطقة الشرقية.

كما تقدمت أسرة اتحاد الجوجيتسو ونادي الفجيرة للفنون القتالية بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود والذي ساهم برقي وتطور الرياضة في كافة الجوانب.

توجيهات

كما أكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو ومدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ووفقاً لرؤية سموه أن نتطلع دائماً أن تظهر البطولات بأفضل صورة ومن جميع النواحي وسعداء لما أفرزت عنه المنافسات من أداء راق وجهود تنظيمية مميزة.

وموجهاً الشكر للهيئة العامة للرياضة للتعاون الكبير والمثمر، الذي ساهم بكل صور النجاح التي شهدتها البطولة في يومها الأول، بدوره، ثمن عبدالعزيز بوهندي مدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة الشرقية، دور القيادة الرشيدة للدعم والرعاية التي ساهمت بالنقلة النوعية للرياضة الإماراتية ويشهد مجمع زايد الرياضي على كل هذا النجاح.