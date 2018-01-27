الدراجات المائية تخطف أنظار «كايت بيتش»

يشهد شاطئ كايت بيتش في جميرا بداية من الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم، انطلاق منافسات سباق دبي للدراجات المائية -الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2018- التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018.

ويمثل سباق اليوم، ثالثة الفعاليات التي ينظمها النادي في (عام زايد) بمشاركة أبطال الإمارات في هذه الرياضة والذي سوف ينافسون نخبة المتسابقين العالميين من مختلف قارات العالم يمثلون دول الولايات المتحدة الأميركية واستراليا وبريطانيا وفرنسا والنمسا وأستونيا واليابان، إضافة إلى الأشقاء من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

ويبدأ البرنامج الزمني للمنافسات عند الساعة العاشرة والنصف صباحا ويسبق البداية إجراء التجارب الرسمية للمتسابقين من أجل التعرف على مسار السباق، وكذلك التعرف على أداء الدراجات قبل خوض غمار المنافسات.

بداية

وستكون البداية بفئة جالس (جي بي 3) وهي الفئة التي تشهد مشاركة أبطال الإمارات فقط، حيث تستمر المنافسة فيها لمدة 10 دقائق يليها مباشرة منافسات واقف (جي بي 2) لمدة 10 دقائق ثم جالس (جي بي 2) لمدة 13 دقيقة، ثم واقف (جي بي 1) لمدة 13 دقيقة، ثم واقف ناشئين (جي بي 3) لمدة 8 دقائق، ثم جالس سبارك (جي بي 4) لمدة 10 دقائق، ثم جالس (جي بي 1) لمدة 15 دقيقة.

ويسدل الستار على فعاليات الفترة الصباحية بإقامة منافسات الألواح المائية الطائرة أو ما يعرف باستعراض (فلاي بورد) الذي يجمع نخبة من عشاق هذه الرياضة، حيث بادر النادي بابتكار هذه الفئة ضمن سباقاته منذ ثلاثة أعوام.

ترحيب

من جانبه، رحب محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركين في السباق، مؤكداً حرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري على إنجاح كافة الأحداث والبطولات التي ينظمها النادي، وخاصة البطولات التي تكتسب صبغة دولية، وتشهد مشاركة أبطال من مختلف البلدان.