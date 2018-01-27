سالم كيبكيمبوي بطل «ثالثة» طواف الشارقة الدولي

حقق الدراج سالم كيبكيمبوي من فريق «بايك ايد» الفوز بالمركز الأول بالمرحلة الثالثة من طواف الشارقة الدولي في نسخته السادسة، لمسافة 117 كم، خاضها الأبطال مساء أمس، وجاء في المركز الثاني توماس ليباس من فريق كينيا للدراجات، جافير بازان مورينو، من فريق ديلكو مارسيلي ثالثاً، ويختتم السباق اليوم بالمرحلة الرابعة وحفل الختام وتتويج الأبطال.

نتائج الهواة

وأسفرت نتائج الهواة عن حصول أرتورو لادا من فريق جميرا، على المركز الأول يليه سعيد إسماعيل بن دسمال من فريق إكسبو 2020، وحل في المركز الثالث ياسين بو عزة، من فريق شباب الأهلي دبي.

قمصان التميز

وحصل على قمصان التميز للمحترفين جافير بازان مورينو على القميص الأصفر، أما القميص الأخضر فكان من نصيب سالم كيبكيمبوي، والأحمر من نصيب إيدي فان هيرودين.

وحاز على القميص الأبيض سالم كيبكيمبوي، وبالنسبة لقمصان التميز للهواة، حصل أرتورو لادا على القميص الأصفر، ومحمد طلال سدير على الأخضر، وكان القميص الأحمر من نصيب محمد خيام من فريق إكسبو 2020، ونال القميص الأبيض عبد الله خليل من فريق النصر.

وحضر حفل التتويج الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخميس المزروعي، وعبد العزيز النومان، الأمين العام للمجلس، وراشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية، وخليل المنصوري، مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

طابع جبلي

وأكد الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، أن الدراجين خاضوا تنافساً كبيراً في المرحلة الثالثة من الطواف التي تتميز بطابعها الجبلي، صعوداً ونزولاً بمعنى هي المرحلة الجبلية في الطواف التي تصنف لدى بعض المختصين والمعنيين بشأن الطواف على المستوى العالمي بأنها المرحلة الملكية.

وقال: الطواف في مثل هذه المرحلة التي تتضمن صعود الجبال هي المرحلة الملكية، خصوصاً أنها تتطلب مهارات إضافية واستثنائية على الرغم من أن الذين يخوضون غمار مثل هذه المنافسات هم ممن يملكون مهارات عالية واستثنائية، لكن تبقى المرحلة الجبلية مرحلة مهمة بنكهة خاصة وفريدة ومهمة، تؤشر على قوة وتحمل ولياقة عالية تؤهل البطل المشارك أن ينافس بقوة من أجل الفوز.

شكر وتقدير

وأعرب الشيخ صقر عن تقديره لجهود الشركاء الاستراتيجيين والرعاة وفرق المجلس ولجانه التي أسهمت في تحقيق النجاح للطواف في يومه الثالث على التوالي.

100

تبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة اليوم 100 كم، طريق فردي عام، وتبدأ في 9:30 صباحاً، من أمام مسجد عبيد بن عيسى منطقة المريجة، مروراً من أمام متحف الشارقة للحضارة الإسلامية وفندق راديسون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتنتهي المرحلة عند نفس نقطة البداية.