كأس دولية دبي للسلة إلى تونس للمرة الأولى

كأس دولية دبي للسلة إلى تونس للمرة الأولىوضع النجم الرادسي، اسم تونس للمرة الأولى في السجل الذهبي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية للنسخة 29 مساء الجمعة على الهومنتمن اللبناني 75-73 بعد مباراة مثيرة ظلت نتيجتها معلقة حتى الثانية الأخيرة، بدأت المباراة متقاربة وانتهى ربعها الأول لصالح النجم الرادسي 15-14 ثم تعادل الفريقان 18-18 في الربع الثاني وتقدم الهومنتمن في الربع الثالث 22-21 ليتعادل الفريقان في النتيجة 54-54 قبل الربع الأخير الذي أنهاه النجم الرادسي لصالحه 21-19.

وقام إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة واللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة، وبحضور عدد من رؤساء الاتحادات العربية لكرة السلة، بتتويج النجم الرادسي بالكأس والميداليات الذهبية فيما تسلم لاعبو الهومنتمن الميدالية الفضية وكأس المركز الثاني، وسط فرحة كبيرة للجمهور التونسي الذي حضر بكثافة في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي-دبي، فيما خرج الجمهور اللبناني حزيناً للخسارة، ليتواصل بقاء اللقب في شمال افريقيا للعام الثاني على التوالي بعد أن فاز به سلا المغربي العام الماضي.