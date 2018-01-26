فيدرر يصعد إلى نهائي أستراليا المفتوحة

صعد النجم السويسري روجيه فيدرر، اليوم الجمعة، إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس دون عناء كبير بعدما انسحب الكوري الجنوبي تشونج هيون من مباراة الدور قبل النهائي بسبب الإصابة، وذلك عندما كان فيدرر متقدما 6 / 1 و5 / 2 .

وصعد فيدرر، 36 عاما، بذلك إلى النهائي رقم 30 في سجل مشاركاته ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وبات على بعد خطوة واحدة من اللقب رقم 20 له في البطولات الكبرى.

وقال فيدرر في حديثه عن انسحاب تشونج، بعد ساعة واحدة ودقيقتين فقط من بداية المباراة التي أقيمت تحت سقف مغلق باستاد "رود لافر" بسبب الأمطار "ما كنت أحب التأهل للنهائي بهذه الطريقة."

وسيتنافس فيدرر، المصنف الثاني للبطولة، على اللقب بعد غد الأحد مع الكرواتي مارين سيليتش المصنف السادس للبطولة والذي حسم صعوده أمس الخميس على حساب البريطاني كيلي إيدموند.

وكان فيدرر وسيليتش قد التقيا في نهائي بطولة ويمبلدون في الموسم الماضي، وانتهت المباراة بفوز فيدرر ليحصد اللقب التاسع عشر له في بطولات جراند سلام.

وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح فيدرر الذي يتفوق على سيليتش 8 / 1 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات التي جمعت بينهما.

وأفلت فيدرر، الذي يتطلع إلى لقبه السادس في أستراليا المفتوحة، من مفاجآت منافسه الكوري الجنوبي تشونج الذي يصغره بـ15 عاما ، والذي أطاح بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور الرابع للبطولة الحالية كما أطاح بالنجم الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع للبطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن فيدرر خاض اليوم المباراة رقم 106 له في بطولة أستراليا المفتوحة بينما كانت المباراة هي رقم 100 لتشونج /21 عاما/ على مستوى البطولات التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين.

وفرض فيدرر هيمنته منذ بداية المباراة الرابعة عشر له في الدور قبل النهائي بأستراليا المفتوحة، حيث احتاج 33 دقيقة فقط لحسم المجموعة الأولى.

وعندما كان فيدرر متقدما 4 / 1 في المجموعة الثانية، خرج تشونج للعلاج من بثور في القدم اليسرى، وعاد بعدها ليستأنف اللعب لكنه أعلن انسحابه قبل نهاية المجموعة الثانية.

وقال تشونج "إنها تبدو أسوأ من البثور المعتادة. على مدار الأيام القليلة الماضية، تزايدت البثور في القدم بشكل كبير."

ومن جانبه، قال فيدرر "قدمت أداء جيدا. لقد عانى (تشونج) بشكل واضح في تحركاته، وصب ذلك لمصلحتي.. سعيد بالتأهل للنهائي وأتمنى له التعافي."