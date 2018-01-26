الإثيوبي موسينت جيريميو يتوج بلقب ماراثون دبي

توج العداء الاثيوبي موسينت جيريميو بلقب ماراثون دبي اليوم الجمعة مسجلا رقما قياسيا جديدا في هذا السباق بعد أن تجاوز جميع منافسيه لينهي السباق أولا في عاشر أسرع زمن في تاريخ السباق.
وقطع جيريميو (25 عاما) مسافة السباق في ساعتين وأربع دقائق فقط متقدما بفارق ثانيتين على مواطنه ليول جيبراسيلاسي في حين احتل بطل العام الماضي تاميرات تولا هو اثيوبي أيضا المركز الثالث بفارق أربع ثوان في ظل سيطرة أثيوبية على المراكز العشرة الأولى.
وكان تولا سجل الرقم القياسي السابق في ماراثون دبي في العام الماضي عندما أنهى السباق في ساعتين وأربع دقائق و11 ثانية.
لحظة انطلاق #ماراثون_دبي بمشاركة أكثر من 30 ألف متسابق— البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٢٦ يناير، ٢٠١٨
#DubaiMarathon#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/g0F1viJ8O4
ويتخلف الرقم القياسي الجديد بفارق 63 ثانية عن الرقم القياسي العالمي للماراثون والذي سجله العداء الكيني دينيس كيميتو في ماراثون برلين في 2014.
الإثيوبي الشاب جريميو يحطم الرقم القياسي لـ #ماراثون_دبي متفوقا على تولا حامل اللقب الذي حل في المركز الثالث— البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٢٦ يناير، ٢٠١٨
#DubaiMarathon#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5OQ9Z477aT
وفازت الاثيوبية روزا ديريجي بلقب السيدات مسجلة ساعتين و19 دقيقة و17 ثانية وهو رقم قياسي أيضا وأفضل زمن تسجله العداءة الفائزة طوال مسيرتها مع السباق.
واحتلت الاثيوبية فايسي تاديسي المركز الثاني تلتها مواطنتها إيبرجوال ميليسي في حين احتلت بطلة العام الماضي وركنيش ديجيفا وهي اثيوبية أيضا المركز الرابع.
الإثيوبية روزا ديريجي تحطم الرقم القياسي لـ #ماراثون_دبي وتحسم سباق فئة السيدات— البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٢٦ يناير، ٢٠١٨
#DubaiMarathon#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HEtyTiHkyk
والرقم القياسي للسيدات هو سابع أسرع زمن في تاريخ السباق الذي تحمل البريطانية بولا رادكليف رقمه القياسي العالمي والبالغ ساعتين و15 دقيقة و25 ثانية الذي سجلته في ماراثون لندن في 2003.
وانطلق السباق قبل فجر اليوم الجمعة في أجواء غائمة ومر المنافسون أمام برج خليفة .
السويسري مارسيل هج يفوز بسباق الكراسي المتحركة في #ماراثون_دبي— البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٢٦ يناير، ٢٠١٨
#DubaiMarathon#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7DloyqYYiL