الإثيوبي موسينت جيريميو يتوج بلقب ماراثون دبي

توج العداء الاثيوبي موسينت جيريميو بلقب ماراثون دبي اليوم الجمعة مسجلا رقما قياسيا جديدا في هذا السباق بعد أن تجاوز جميع منافسيه لينهي السباق أولا في عاشر أسرع زمن في تاريخ السباق.

وقطع جيريميو (25 عاما) مسافة السباق في ساعتين وأربع دقائق فقط متقدما بفارق ثانيتين على مواطنه ليول جيبراسيلاسي في حين احتل بطل العام الماضي تاميرات تولا هو اثيوبي أيضا المركز الثالث بفارق أربع ثوان في ظل سيطرة أثيوبية على المراكز العشرة الأولى.

وكان تولا سجل الرقم القياسي السابق في ماراثون دبي في العام الماضي عندما أنهى السباق في ساعتين وأربع دقائق و11 ثانية.

ويتخلف الرقم القياسي الجديد بفارق 63 ثانية عن الرقم القياسي العالمي للماراثون والذي سجله العداء الكيني دينيس كيميتو في ماراثون برلين في 2014.

الإثيوبي الشاب جريميو يحطم الرقم القياسي لـ #ماراثون_دبي متفوقا على تولا حامل اللقب الذي حل في المركز الثالث

#DubaiMarathon#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5OQ9Z477aT — البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

وفازت الاثيوبية روزا ديريجي بلقب السيدات مسجلة ساعتين و19 دقيقة و17 ثانية وهو رقم قياسي أيضا وأفضل زمن تسجله العداءة الفائزة طوال مسيرتها مع السباق.

واحتلت الاثيوبية فايسي تاديسي المركز الثاني تلتها مواطنتها إيبرجوال ميليسي في حين احتلت بطلة العام الماضي وركنيش ديجيفا وهي اثيوبية أيضا المركز الرابع.

والرقم القياسي للسيدات هو سابع أسرع زمن في تاريخ السباق الذي تحمل البريطانية بولا رادكليف رقمه القياسي العالمي والبالغ ساعتين و15 دقيقة و25 ثانية الذي سجلته في ماراثون لندن في 2003.

وانطلق السباق قبل فجر اليوم الجمعة في أجواء غائمة ومر المنافسون أمام برج خليفة .

