محترفو الجوجيتسو يدشنون منافسات «دولية الفجيرة»

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للموسم الثاني على التوالي، تنطلق اليوم، منافسات بطولة الفجيرة الدولية الثالثة لمحترفي الجوجيتسو، التي نجحت في استقطاب أبطال الرياضة من البالغين من كافة الجنسيات وحاملي مختلف الأحزمة.

وذلك للتنافس على الفوز في الصالة الجديدة لمجمع زايد الرياضي بمدينة الفجيرة، الذي ارتدى أبهى حلة لاستقبال المنافسات على مدار يومين، تحت إشراف نخبة من الحكام الدوليين.

ويشارك في المنافسات أكثر من 800 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم، ومعظمهم من غالبية الجنسيات المقيمة في الدولة، إضافة إلى لاعبي المنتخبات الوطنية المحلية وفرق أندية الدولة، وستكون منافسات اليوم الأول بدون بدلة، بينما ستقام فعاليات يوم غد بالبدلة، وستقام على سبعة أبسطة.

نقطة تحول

وكشف يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير قسم الأندية والمراكز، عن تطلعات أسرة اللعبة بأن تكون هذه البطولة نقطة تحول إضافية لانتشار أوسع وممارسة أفضل في الفجيرة، والمناطق الشمالية بصورة عامة، مؤكداً أن الإقبال الكبير الذي تشهده النسخة الحالية ليس مفاجئة، بل هو نتاج الجهود الطيبة التي يبذلها المسؤولون الرياضيون في الفجيرة، بفضل توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

ودعمه المتواصل للرياضة والرياضيين، ونتمنى أن نشاهد الجمهور حاضراً بنفس الهمة التي عودنا عليها في البطولات الماضية، ومنها أن يطلع على التحفة المعمارية الجميلة لمجمع زايد الرياضي.

وقال البطران: نجحت هذه البطولة أن تكون في واجهة البطولات المميزة، التي تنظم ضمن أجندة اتحاد اللعبة، لدورها البارز في استقطاب رياضيي الفجيرة والمنطقة الشرقية، لممارسة الجوجيتسو، التي تشهد اتساعاً كبيراً في الإقبال عليها.

وباسم اتحاد الجوجيتسو، نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير، لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو، وساهم أن يكون نادي الفجيرة للفنون القتالية، محطة مهمة في اللعبة، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الرياضة، والدور البارز لتأمين جميع الاحتياجات، بحيث تقام البطولة في موعدها الرسمي.

شكر ولي العهد

وتقدم العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس الجنة المنظمة للبطولة، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، بالشكر والقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتوجيهات سموه الكريمة، التي قادت لتحقيق مختلف النجاحات الرياضية.

وأوصلت فرق النادي للمراتب العليا، وفقاً لرؤية سموه بأن نرتقي بالأداء والنتائج والتطلعات، وبروح رياضية نموذجية، إلى الأعلى، وبما يتناسب وقيمة ومكانة الرياضة الإماراتية.

وأثنى الزيودي على الجهود المميزة لأسرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالعمل مع لجان نادي الفجيرة للفنون القتالية، بحيث أصبح كل شيء جاهزاً لاستقبال البطولة، وبخصوص مشاركة أكثر من 800 رياضي ورياضية في البطولة، قال الزيودي: نشعر بالفخر بأن بطولة الفجيرة ارتقت بمكانتها الفنية إلى أن تكون وجهة مهمة للمتنافسين على ألقاب وكؤوس وميداليات البطولة.

نقلة نوعية

ومن جانبه، عبّر عبد العزيز بوهندي مدير مكتب هيئة الرياضة في المنطقة الشرقية، عن سعادته أن يكون مجمع زايد الرياضي، الذي سيتم تدشين المرحلة الأولى منه اليوم، مسرحاً لإقامة بطولة الفجيرة للجوجيتسو، لما لهذه الرياضة من مكانة نوعية ومميزة على المستويين المحلي والدولي، متمنياً أن يسهم استضافة مجمع زايد الرياضي في إحداث نقلة نوعية للبطولة.

وذلك من خلال استضافة منافسات النسخة الثالثة لبطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، ولكافة الرياضات التي سيستقبلها خلال الفترة القادمة، متمنياً أن يكون المجمع بمثابة متنفس كبير لرياضيي الدولة، وخصوصاً في الفجيرة والمنطقة الشرقية، لما يتمتع به من إمكانات فنية وبنى تحتية عالية الجودة.

وتقدم بوهندي بأسمى آيات الشكر والامتنان، للحكومة الرشيدة، للدعم اللا محدود، والرعاية الكريمة التي قادت إلى أن يكون مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، أحد أبرز منجزاتها في الدولة.