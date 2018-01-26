انطلاق بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور

تقام اليوم، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، النسخة الثانية لبطولة الشيخ راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح»، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وبالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الحليو، بالقرب من حديقة الحميدية في عجمان، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الصقارين من الشباب الإماراتيين المتخصصين بهذا النوع من الرياضات التراثية، التي تعكس أصالة المجتمع الإماراتي، وتتناقلها الأجيال بكل فخر واعتزاز. وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة من قبل اللجنة المنظمة، برئاسة أحمد الشامسي، والأعضاء:

سيف الغفلي، ومحمد الكعبي، وخليفة النعيمي، وتضم فئات البطولة، فئة الفرخ للعامة بواقع 4 أشواط رئيسة، وهي: بيور جير، جير تبع، جير شاهين، قرموشة جير، كما سيتم إقامة شوط للناشئين في فئتي تبع وحش وربي، وهي أول بطولة من نوعها في إمارة عجمان.

وقدمت اللجنة المنظمة، الشكر إلى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، للتعاون في إدارة وتنظيم البطولة، لا سيما والمركز ينظم بطولات فزاع للصيد بالصقور منذ قرابة عقدين من الزمن، الأمر الذي ساهم في نجاح فعاليات النسخة الأولى من البطولة.

من جانبه، عبّرت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن سعادتها بتقديم الدعم في كافة المجالات الفنية والتقنية والتنظيمية، وتبادل الخبرات بين المختصين في إدارة البطولات، واللجنة المنظمة للبطولة، بهدف تنظيم حدث متخصص، وتسخير الإمكانات اللازمة لتذليل العقبات والتحديات في سبيل إقامة بطولة ناجحة.