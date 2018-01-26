«شرطة أبوظبي» بطلة كأس ألعاب القوى

توجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بكأس بطولة الشرطة لألعاب القوى لدورتها السادسة والعشرين، التي أقيمت برعایة الفریق سمو الشیخ سیف بن زاید آل نهیان نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة، بنادي ضباط شرطة دبي يومي 23 و24 يناير.

وحصد فريق شرطة أبوظبي المركز الأول في البطولة التي نظمها اتحاد الشرطة الریاضي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، بـ 139 نقطة في المجموع العام، و9 ميداليات ذهبية، و4 فضية، و3 برونزية.

من جانبه، أشاد العمید خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس اللجنة العليا الرياضية بشرطة أبوظبي، بما حققه فريق شرطة أبوظبي من أرقام جديدة في البطولة، كما وجه الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي لحسن استضافته ا للبطولة. وأكد أن تتويج شرطة أبوظبي جاء بفضل الدعم المستمر والمتواصل من معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومتابعته الدائمة للفرق الرياضية، واللاعبين، وحرصه على توفير الاحتياجات الضرورية لتحقيق الإنجازات المشرفة.

وأوضح الشامسي، إن البطولات الشرطية تسهم في تطور الرياضة الشرطية، وتطوير مهارات اللاعبين، كما تشهد مشاركة كافة القيادات الشرطية، حيث يكون التنافس فيها قوياً، ومن خلالها یتم اكتشاف المواهب الرياضية الرائدة التي تدعم المنتخبات الشرطية، والرياضة الوطنية عربياً وإقليمياً ودولياً.

تضمنت البطولة 12 سباقاً، تمثلت في: العدو لمسافة 100، 200، 400، 800، 1500، 5000 متر، و2000 متر موانع، وسباق التتابع 4× 100متر،4× 400 متر، وسباق التتابع المتنوع، ورمي الرمح، والوثب العالي.