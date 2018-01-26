المنصوري والمحمود يتوجان بشوطي الرمز جير فرخ

تقام اليوم الجمعة منافسات كأس التلواح الذهبي للجرانيس بواقع ثلاثة أشواط مخصصة لفئات الشيوخ والملاك والعامة مفتوح، ضمن النسخة الخامسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور بيومها العاشر وبنسختها الخامسة، التي أقيمت بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي وسط مشاركة 1931 صقراً وأكثر من 275 صقاراً وبمجموع جوائز 25 مليون درهم و60 سيارة لأبطال 75 شوطاً.

وأسفرت نتائج الأشواط التي أقيمت في اليوم التاسع عن فوز سلطان راشد المنصوري بالمركزين الأول والثاني بشوط الرمز لعامة الملاك جير تبع فرخ، فيما حل سعود راشد المنصوري في المركز الثالث، وفاز بالشوط الأول لجير تبع فرخ للملاك بطي أحمد بن محمد بن مجرن، وجاء بعده جمعة عبدالله الفلاحي ومبارك سالم المرر.

كما توج بلقب الشوط الأول لجير تبع جرناس لعامة الملاك مبارك سالم أحمد محمد المرر الذي حل بالمركز الثاني أيضاً، فيما جاء ثالثاً مروان أحمد بن مجرن، وفي الشوط الثاني فاز سالم بن ناصر بن مذكر الهاجري باللقب، وحل بعده بطي أحمد بن الشيخ مجرن المري وناصر بطحان سلطان المنصوري.

تتويج

وفي شوط الرمز جير تبع فرخ للعامة مفتوح، توج هزاع محمد المحمود باللقب عبر صقره «ام 11» بزمن 17:871 ثانية، فيما جاء بالمركز الثاني حميد راشد أحمد المانع المنصوري وفي المركز الثالث سهيل بطي محمد المهيري. وفي الشوط الأول لجير تبع فرخ للعامة مفتوح فاز راشد سعيد علي سرود.

وحل بعده حميد راشد المنصوري، ومحمد راشد خلفان الشامسي، فيما فاز بالشوط الثاني حسن عبدالله جاسم الحمادي، ووقف بالمركز الثاني عبدالله خلفان بطي القبيسي وفي المركز الثالث مهرة خلفان بطي القبيسي.

وحصد هزاع محمد المحمود لقب الشوط الأول لجير تبع جرناس للعامة مفتوح، ووقف أيضاً بالمركز الثاني، في حين جاء بالمركز الثالث ميثاء سعيد علي راشد سويلم، فيما توج بلقب الشوط الثاني سالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، وحل بالمركز الثاني بطي أحمد الشيخ مجرن المري، وفي المركز الثالث ناصر بطحان سلطان المنصوري.

كما توج بلقب شوط التحمل بمسابقة التدريب بالطيران اللاسلكي محمد خلفان بطي القبيسي بصقره 66، وحل بعده حمد أحمد بن مجرن، ووقف القبيسي بالمركز الثالث أيضاً.

ختام

وفي الختام، توج سعيد الهاملي نائب رئيس لجنة المسابقات في نادي أبوظبي للصقارين، أبطال الأشواط الـ 10 بجانب الفائزين في المراكز العشرة من كل شوط، كما تأهل أصحاب المراكز الثلاث من جير تبع فرخ للملاك والعامة لشوط كأس رئيس الدولة الذي سيقام في ختام البطولة غداً.

فيما تأهل أصحاب المراكز الثلاث في شوط جير تبع جرناس للملاك والعامة لكأس التلواح الذهبي الذي سيقام اليوم. وحصد بطلا شوطي الرمز جير بيور فرخ للملاك والمفتوح على جائزة مالية قيمتها 200 ألف درهم والثاني على 35 ألف درهم والثالث على 25 و10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الرابع للعاشر.