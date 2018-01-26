«وطن» تحصد ذهبي «الإيذاع» و«سلطة» ناموس الجماعة

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، أمس، فعاليات اليوم الخامس من مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018 الذي يقام في مدينة سويحان وتستمر فعالياته حتى الثالث من فبراير المقبل، كما توج سموه الفائزين بفعاليات الأمس، والتقى عددا من مشاهير ونجوم التواصل الاجتماعي الذين حضروا لمتابعة وتغطية فعاليات المهرجان.

كما تفقد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في ساعة مبكرة من صباح أمس، فعاليات المهرجان الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد.

واستهل سموه جولته بزيارة ميدان «مسابقة المحالب» ووقف على الإجراءات المتبعة في عملية تسجيل الحلال والفرز وآلية التحكيم، قبل أن ينتقل سموه الى ساحة المزاينة والشبوك اطمأن خلالها على عملية استقبال ودخول وتسجيل الإبل المشاركة في مزاينة اليوم الخامس.

والتقى سموه في المجلس التراثي «الحظيرة» بعدد من ملاك الإبل المشاركين في مزاينة الإبل الأصايل وأعضاء اللجان وعدد من الشعراء والمواطنين الذين جاؤوا للسلام على سموه، واستمع إلى عدد من القصائد التي ألقيت بين يديه، تناولت موضوعات تتصل بالوطن والقيادة الرشيدة، وتحدثت عن الإبل والتراث الإماراتي العريق.

كما تجاذب سموه مع ضيوف المجلس الحديث حول التراث، والمهرجان وسير عمله، موجهاً اللجان بتوفير كل أساليب الدعم والراحة للمشاركين والزوار، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم بما يضمن مشاركة فاعلة وزيارة مفيدة للجميع.

منافسة

وكان سمو الشيخ سلطان بن زايد، قد توج بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، الفائزين بأشواط مزاينة الإبل الأصايل في يومها الخامس، التي تم تخصيصها اليوم لفئة «إيذاع بكار» ضمن أربعة أشواط هي: الشوط المفتوح الذهبي، شوط الجماعة الفضي، شوط الجماعة الذهبي، وشوط التلاد.

وشهدت أشواط المزاينة اليوم مشاركة عدد كبير من ملاك الإبل بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق أجمل الإبل المشاركة للناموس وحصولها على جوائز المسابقة الكبرى.

كما شهد سمو راعي المهرجان عرضا للإبل العشرة الفائزة بالمراكز الأولى في كل شوط، وهنأ الفائزين على إنجازاتهم مؤكداً تواصل الدعم لرياضة الهجن والعمل على تطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

نتائج

في الشوط الذهبي المفتوح لفئة «إيذاع بكار» ظفرت «وطن» لحميد سعيد بن الشرف المحرمي بناموس وسيارة الشوط وحققت المركز الأول بكل جدارة، بعد أن كسبت الرهان وأثبتت أنها الأجمل، فيما حلت في المركز الثاني «جينار» للشيخ سيف بن خليفة بين سيف بن محمد، وجاءت ثالثة «مكيدة» لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان و«رابعة طلايب» لسالم ناصر سالم معيضد المنصوري.

وأحرزت المركز الخامس «الوارية» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، فيما نالت المركز السادس «سرابة» لحاكم مبخوت عبد الله المنهالي، وجاءت في المركز السابع «زعفرانه» للشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، وأحرزت المركز الثامن «الشاهينية» لمبارك سيف محمد الشدي المنصوري.

فيما حلت في المركز التاسع «العاصفة» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز العاشر «الوافية» لسهيل حمد سالم عنودة العامري.

وفي شوط الجماعة الفضي، خطفت المطية شف بن قاسم لعمر بن قاسم العامري المركز الأول وحظيت بالناموس، فيما حلت في المركز الثاني العاصفة للبخيت عيضة المنهالي، وجاءت ثالثة نوادر لسالم محمد العامري، وجاءت رابعة جبارة لناصر حمد سهيل الخيلي، وجاءت الخامسة رمز لخميس محمد الشدي المنصوري.

وجاءت سادسة المسك لمحمد سعيد حميد المنصوري، وجاءت سابعة سمحة لمحمد عايض علي القحطاني، والثامنة اللكزس لسيف علي بن سيف السعيدي، والتاسعة دانة الخليج لعبد الله سعيد بن حمد المالكي، والعاشرة بن صوغان لسلطان علي سالم بن هياي المنصوري.

جوائز

وفي شوط الجماعة الذهبي لفئة حازت سلطة لسلطان علي بن هياي المنصوري المركز الأول، فيما حلت في المركز الثاني إنذار لعبد المجيد بن نصيب الرواحي، وجاءت ثالثة الكارثة لحم محمد مبارك الأحبابي، والرابعة هيبة لمحمد سعيد محمد راشد المنصوري، والخامسة العسرة لمسعود مهدي هطيل.

والسادسة الشامخة لعبد الله محمد حجي الهاملي، والسابعة صوغة لعوض بن محمد بن حامد المنهالي، والثامنة مهراجة الخليج لفهم بن خميس بن سعيد السناني، والتاسعة الذيبة لفيصل بن فهد بن سلطان الحوسني، وفي المركز العاشر العاصفة لعايض سلمين دويس الكثيري.

وفي شوط التلاد تصدرت «زمط» لمالكها مصبح عامر حويرب المنصوري، والثانية بلوى لطارش حمدان سيف المنصوري، والثالثة حظ لخميس ماجد المنصوري، والرابعة خزامه لأحمد بخيت عبيد بلعرطي المنصوري، والخامسة مشغلة لراشد مبارك حمد الهاجري، والسادسة وعد لمحمد عمير غيث بوعلام القبيسي، والسابعة منصورة لسالم محمد سالم الدرعي.

والثامنة كيف لعبد الله براك المزروعي، والتاسعة دمعة لمعيوف حمدان بن حويرب المنصوري، والعاشرة الذيبة لحمد جابر محمد الشحيمي المنصوري. وحصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى على جوائز قيمة، حيث حصل الفائز بالمركز الأول من كل شوط على سيارة نيسان بترول.

كما حصل صاحب الوصيف على مبلغ نقدي 45 ألف درهم، والثالث 40 ألف درهم، والرابع 35 ألف درهم، والخامس 30 ألف درهم، والسادس 25 ألف درهم، والسابع 20 ألف درهم، والثامن 15 ألف درهم، والتاسع 12 ألف درهم، والعاشر 10 آلاف درهم.

تقاليد عريقة

يشكل مهرجان سلطان بن زايد التراثي محطة جذب سياحي وجسرا ثقافيا حضارياً، وهو يحظى في دورته الحالية بحضور جماهيري كبير، وزخم إعلامي مميز، تقاسمته كافة وسائل الإعلام المحلية، والعديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، التي تجد لتقاريرها في فعاليات المهرجان مادة ثرية تشمل التراث والثقافة والفن والاحتفالات الشعبية في مكان واحد. و

عملت اللجنة العليا المنظمة وبناء على توجيهات راعي المهرجان على توفير كافة الخدمات والمرافق وجميع وسائل الراحة والأمان للزائرين وبما يضمن زيارة ناجحة يتحقق معها الهدف الأسمى للمهرجان.

زوار: السوق الشعبي حالة ثقافية شاملة

استقبل السوق الشعبي منذ يومه الأول عدداً كبيراً من المسؤولين ومئات الطلاب والزوار والسياح العرب والأجانب من كافة دول العالم الذين حضروا خصيصاً لمشاهدة فعاليات المهرجان والتعرف عن قرب على تراث المنطقة العريق. وقد عبر الجميع عن سعادتهم البالغة بزيارة المهرجان وإتاحة الفرصة للتجول في كافة الفعاليات، والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التراثية والثقافية المتنوعة.

زيارة وحرص زوار المهرجان على زيارة السوق الشعبي وتناول المأكولات والحلوى الشعبية ومشاهدة الأدوات التراثية وكيفية تصنيعها، وكذلك زيارة ميدان مزاينة الأصايل ورؤية المطايا أمام المنصة الرئيسة، ومشاهدة الرقصات الشعبية واللوحات التراثية، والتقاط الصور التذكارية مع الإبل وفعاليات المهرجان المتنوعة.

وقد زاره اليوم الدكتور مطر النعيمي المدير العام لبلدية العين وعدد من المسؤولين في البلدية، حيث يمثل القطاع الشمالي في البلدية أحد الداعمين للمهرجان، كما زار السوق كذلك مئات الطلبة من مدرستي ابن خلدون، والدولية المشتركة، ومدرسة المناهل في العين.

إعجاب كما كان من الزوار السياح الذين اكتظ بهم السوق الشعبي والقادمون من خارج الدولة الأستاذ الجامعي الأردني الدكتور حسن أحمد حسين، وزوجته سمر الباحثة في التاريخ والتراث العربي بمركز دراسات الجامعة الأردنية اللذان قدما للإمارات سائحين، حيث أبديا إعجابهما بما يقدمه السوق من مفردات تراثية إماراتية.

وقالا إن السوق ليس كما كنا نظن أنه مجرد بيع وشراء، بل اكتشفنا أنه حالة ثقافية شاملة، ولا سيما ما تقدمه الأجنحة فيه وعلى رأسها مركز زايد للدراسات والبحوث، وما يعرضه من إصدارات وصور خاصة بالمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أو الكتب التي تعددت عناوينها وموضوعاتها.

أهل الإمارات.. ثقافة المكان وذاكرة الزمان

استضاف جناح مركز زايد للدراسات والبحوث ضمن فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي حفل توقيع كتاب «أهل الإمارات.. ثقافة المكان، وذاكرة الزمان»، لمؤلفه الباحث والصحفي حسن بحمد مدير مركز عين للإعلام والتوثيق، الذي سجل فيه ذاكرة التاريخ والتراث الإماراتي لرجال عاشوا حكايات شظف العيش وكد الحياة وعصر البساطة قبل الوصول إلى ذروة التقدم والازدهار.

كما استعرض الكتاب الحكايات الحميمة والحياة البسيطة والألفة في أيام الذين عاشوا العصر الماضي بعاداته وتقاليده. يحتوي الكتاب تسجيلات بعض من عاصروا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وذكراه العطرة، وقصص العطاء والبناء والوفاء للوطن التي عُرف بها القائد المؤسس. كما يضمّ الكتاب صوراً قديمة توثق مراحل مختلفة من الذكريات وأسرار الماضي الجميل. سويحان- البيان الرياضي

ناقة العامري تتألق في المحالب

توّج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الفائزين في شوطي المحليات الأصايل والخواوير المحليات بمسابقة المحالب، حيث حصلت الناقة المملوكة لعبد الله سالم حمد ركاض العامري على الجائزة الكبرى في شوط المحليات الأصايل بإجمالي حليب 56.08 كيلوجراماً.

بينما جاءت في المركز الثاني الناقة المملوكة لعوض عتيق محمد زيتون المهيري بإجمالي حليب 48.91 كيلوجراماً، وفي المركز الثالث الناقة المملوكة لبراك خلف براك المزروعي بإجمالي 45.06 كيلوجراماً.

وفي شوط الخواوير المحليات، حازت الناقة المملوكة لأحمد جمعة العميمي على الجائزة الكبرى بإجمالي حليب بلغ 63.47 كيلوجراماً، بينما جاءت في المركز الثاني الناقة التي يملكها محمد بن أحمد بن سالم بن مسن بإجمالي 55.37 كيلوجراماً، وفي المركز الثالث الناقة المملوكة ليسلم مرعي عجيم الصيعري بإجمالي 51.88 كيلوجراماً.

سلطان بن زايد يلتقي مشاهير التواصل الاجتماعي

استقبل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان في قصر سموه في ناهل بمدينة سويحان عدداً من مشاهير ونجوم التواصل الاجتماعي الذين حضروا لمتابعة وتغطية فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018. وتبادل سموه مع ضيوفه الحديث حول المهرجان والتطور الذي يشهده عاماً بعد عام.

كما أكد سموه أهمية التطوير وتشجيع شباب وشابات الوطن على الاهتمام بتراثهم وتعريفهم وجذبهم إليه، كما تناول الحديث دور وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً سموه على ضرورة وضع ركائز سليمة صحيحة لاستخدام هذه الوسائل، بما يضمن زيادة تأثيرها الإيجابي في تعزيز القيم، والاستخدام الصحيح والهادف والبناء وعدم الالتفات إلى ما هو غير مفيد وغير أخلاقي.