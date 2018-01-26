فوز مارسيسكو في المرحلة الثانية من طواف الشارقة

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، عن فوز جاكوب مارسيسكو، في المرحلة الثانية من الطواف، التي انطلقت أمس من نادي البطائح الثقافي الرياضي.

وحطت رحالها في نادي مليحة الثقافي الرياضي، حيث قطع المشاركون مسافة بلغت 151 كم، في رحلة بدأت في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، لتمر بمحطات عديدة، من شارع الذيد وشارع العابر وفلج المعلا والمدام، وصولاً إلى نقطة النهاية، حيث تم إعلان الفوز وتتويج الفائزين، كما أعلنت اللجنة عن فوز محمد طلال في مسابقة الهواة.

وتوجت اللجنة المنظمة للطواف، الفائزين في المرحلة الثانية للمحترفين والهواة، حيث حل في المركز الأول جاكوب مارسيسكو، من فريق ويللر كريستينا، وفي المركز الثاني برين كوكارد، من فريق فيتال كوسيج، وفي المركز الثالث صالح محمد حريف، من فريق ترينجانيو.

وفي قمصان التميز، حاز موريس جوليان من فريق بيتر كونسبت، على القميص الأصفر، وجاكوب مارسيسكو نال القميص الأخضر، وحاز ليفذي كين من فريق إنتر بروه على القميص الأحمر، أما القميص الأبيض، فكان من نصيب سين ليسين.

أما مسابقة الهواة، ففاز محمد طلال في المركز الأول، وفيرناند بابلو في المركز الثاني، وعبد الباقي البلوشي في المركز الثالث.

وبخصوص قمصان التميز للهواة، فقد كان القميص الأصفر من نصيب محمد طلال، وكذلك القميص الأخضر، ونال القميص الأحمر محمد خيال سدير، والقميص الأبيض كان من نصيب أحمد علي آل علي.

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، كانت المسابقة في يومها الثاني، رحلة رياضية وسياحية في الفضاءات المفتوحة وتنوعها البيئي والتاريخي والمعماري، بما يسهم في تحقيق أحد أهداف الطواف بالنسبة لإمارة الشارقة، كنوع من الترويج والتعريف بمعالم الإمارة، من خلال رحلة الدراجين التنافسية للفوز بالبطولة.

وتقدم بالتهنئة للفائزين وكل المشاركين، فالمشاركة في هذا الطواف العالمي بحد ذاتها، فوز وطموح يسعى كثيرون إلى أن يكونوا حاضرين فيه.

وقال: اليوم، سيكون جمهور وعشاق الطواف على موعد مع المرحلة الثالثة، التي تنطلق في الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهراً، من دبا الحصن، مروراً بخورفكان والفجيرة وكلباء، إلى وادي الحلو، والنهاية ستكون أمام نادي الفتيات، حيث يقطع الأبطال مسافة 117 كم، يطوفون خلالها على مواقع وأماكن تاريخية وبيئية وتراثية، ومعالم جذابة في إمارة الشارقة.