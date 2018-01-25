الهومنتمن والنجم الرادسي إلى نهائي دولية دبي للسلة

تأهل فريقا الهومنتمن اللبناني والنجم الرادسي التونسي إلى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 29، بعد فوزهما في مباراتي نصف النهائي مساء الخميس.

حيث خطف الرادسي التونسي فوزاً صعباً على الحكمة اللبناني بفارق نقطة وبنتيجة "78-77" وأكد الوافد الجديد الرادسي التونسي أحقيته بالمنافسة على اللقب، ليضرب الفريق التونسي موعداً مع الهومنتمن في السابعة من مساء الجمعة في المباراة النهائية.

وجاء فوز الهومنتمن على حامل لقب النسخة الماضية سلا المغربي بعد مباراة مثيرة ظل فيها الفريق المغربي متقدما في النتيجة لمدة 38 دقيقة ونجح الهومنتمن في قلب النتيجة في آخر دقيقتين ففاز بنتيجة 92-90.