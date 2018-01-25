«دولية جوجيتسو الفجيرة» تدشن مجمع زايد الرياضي غداً

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق غداً بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات لرياضة الجوجيتسو بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك بمشاركة نخبة من أبطال الإمارات والعرب وآسيا والعالم، وستشهد البطولة تدشين المرحلة الأولى من مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وهي رابع بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الموسم الرياضي 2017-2018.

من جانبه، رحب العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، بأسرة رياضة الجوجيتسو واتحاد اللعبة في إمارة الفجيرة، متمنياً لهم طيب الإقامة والمشاركة الفاعلة في أول بطولة تقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

مؤكداً أن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والرئيس الأعلى لنادي الفجيرة للفنون القتالية، وجّه بضرورة تنظيم بطولة مميزة من جميع النواحي بما يشمل الجانبين التنافسي والتنظيمي ويتناسب ومكانة رياضة الجوجيتسو في الإمارات والعالم، التي أصبحت تتصدر الواجهة بفضل إقبال أبناء مجتمع الإمارات على ممارستها.

من جهته، بارك يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير قسم المراكز والأندية، تدشين المرحلة الأولى لمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، كونه إضافة فنية ونوعية للرياضة في الدولة بشكل عام لما يضمه من إمكانات وبنى تحتية مميزة قادرة على أن تكون عنصر دعم لكافة الرياضات التي يمكن ممارستها، ويأتي في واجهتها الجوجيتسو.

وأوضح: نشعر باعتزاز كبير بأن تقام أول بطولة للجوجيتسو في القاعة الرياضية لمجمع زايد الرياضي، ونتطلع إلى أن تكون فاتحة خير على الجميع، معبراً عن سعادة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بإقامة النسخة الحالية في الفجيرة.