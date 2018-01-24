«شطرنج أبوظبي» يحتفي بأصحاب الإنجازات

احتفى نادي أبوظبي للشطرنج، باللاعبين أصحاب الإنجازات خلال الموسم الماضي، خلال حفل تكريم أقامه أول من أمس بفندق دوست تاني أبوظبي، تحت شعار شكراً للمتميزين 2017، وذلك وسط حضور كبير من أسرة النادي وأولياء وأمهات اللاعبين واللاعبات، بحضور حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة النادي، وإبراهيم المرزوقي المدير المالي ود. عارف الحمادي وسهيل العوضي وثانية المزروعي أعضاء مجلس الإدارة، وشمل التكريم المادي كافة مواهب النادي في مختلف المراحل العمرية والأجهزة الفنية.

كما شمل الجهات التي ساهمت في نجاحات النادي بالجوائز العينية التذكارية وشهادات التقدير في أمسية رائعة عكست مدى الترابط والتلاحم بين اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة، وتمثلت إنجازات النادي في عام 2017، بفوز الناشئة المتألقة روضة عيسى السركال بلقب بطولة العالم لفئة 8 سنوات وحصول اللاعب الواعد عمران الحوسني على لقب بطولة غرب آسيا لفئة 18 سنة والتي حقق خلالها لاعبو النادي، ثلاث ميداليات ذهبيتين وفضية.

إضافة إلى إحراز ثلاث ذهبيات في بطولات الدوري العام المحلي لفرق الشباب والفتيات لفئة 18 والبراعم فئة 10 سنوات، وألقى حسين الخوري كلمة ثمن فيها دعم مجلس أبوظبي الرياضي، لمسيرة النادي والعديد من الجهات التي جعلت من النادي نموذجاً يتصف بالتميز بشكلٍ خاص بعد تحقيق الريادة والتميز في شتى المجالات انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة.