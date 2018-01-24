«طائرة العين» تقدم المحترف المجري باروتي

قدم نادي العين للألعاب الرياضية، لاعبه الجديد بالفريق الأول للكرة الطائرة، المحترف الدولي المجري أرباد باروتي (27 سنة)، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس باستاد خليفة بن زايد، وتم خلاله إتمام إجراءات التعاقد معه رسمياً إلى نهاية الموسم (قابلة للتجديد)، ليحل بديلاً للاعب الصربي المصاب فلاديمير، وسيرتدي اللاعب الجديد القميص رقم (12)، وأكد عبدالله الدرمكي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، أن التعاقد مع اللاعب باروتي جاء من أجل تعزيز ودعم صفوف فريق الطائرة للاستحقاقات المقبلة.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للاعب المجري، وأن يكون إضافة حقيقية لطائرة العين التي ترغب بقوة في الاستمرار بتحقيق الألقاب والبطولات، في حين أبدى اللاعب سعادته بالقدوم إلى دولة الإمارات وخوض تجربة جديدة هي الأولى له بالمنطقة، وعبر عن أمنياته بأن يقدم الخدمات الفنية المأمولة لفريق الطائرة العيناوية ومساعدته في التتويج بالبطولات، وأوضح أنه انخرط في تدريبات الفريق فوراً ويأمل في أن يتأقلم سريعاً مع الأجواء.

إيقاف الدعم

وقال عبدالله الدرمكي، إنهم تفاجأوا برسالة من مجلس أبوظبي الرياضي تفيد بعدم دعم فريق النادي في البطولة الخليجية المقبلة، برغم أن الفريق أكد جاهزيته لخوض هذا التحدي، خلال رسالته إلى الاتحاد، مشيراً إلى أن طائرة العين تنفذ برنامجاً إعدادياً متميزاً، وتعاقدت مع لاعبين مواطنين وأجانب وآخرهم المجري أرباد باروتي، وهناك تحركات للتعاقد مع لاعب خليجي سوبر، من أجل الظهور المشرف في البطولة الخليجية المقبلة، ولكن قرار مجلس أبوظبي الرياضي بإيقاف الدعم عن الفريق كان بمثابة صدمة وأربك كل الحسابات.

وأضاف الدرمكي: الجميع يعلم أن أي مشاركة للألعاب الرياضية في البطولات الخارجية يتم دعمها بناء على مرسوم صادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولذلك فنحن في حيرة من قرار وقف الدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ونأمل أن يعاد النظر في هذا، ونحن في كامل الجاهزية والاستعداد لخوض غمار هذا التحدي وتغيير الصورة التي كنا عليها في المشاركة السابقة، ولكن إذا لم يحصل النادي على الدعم المطلوب فمن المؤكد أنه سيواجه صعوبات جمة تعترض مشاركته في البطولة الخليجية.

وتابع: المشاركات الخارجية مهمة لتطوير مستوى الكرة الطائرة، ونتطلع لدعم كاف يساعد الفريق في المشاركة بقوة في البطولة لأنه بغياب هذا الدعم فمن المؤكد أن ذلك لا يساعد في تحقيق النتائج المأمولة على المستويين الداخلي والخارجي.

تجارب

خاض اللاعب باروتي تجارب ناجحة بمشواره الرياضي بعد أن لعب لأربعة أندية إيطالية هي «فيبو فالنتيا» و«فيرو مونزا» و«بانكا ميلانو» وسيتا كاستيلو«كما خاض تجربة احترافية مع فريق»برلين«الألماني و»رش آند كاش) الكوري الجنوبي.