اليابان تبدد أحلام «أبيض اليد» في بلوغ مونديال 2019

تلقى منتخبنا الوطني لكرة اليد، الهزيمة الثانية في الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الثامنة عشرة، والمقامة حالياً بكوريا الجنوبية والممتدة حتى 28 يناير الجاري، حيث أخفق أبيض اليد، في مباراته أمس أمام منتخب اليابان في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية بنتيجة 20/‏27، وبهذه الخسارة يكون منتخبنا، قد فقد فرصة بلوغ كأس العالم 2019 المقررة في ألمانيا والدنمارك.

وخاصة أنه سبق أن انهزم أمام المنتخب البحريني الشقيق 28/‏22 في بداية مشوار الفريقين بهذا الدور، وسيلتقي منتخبنا الوطني اليوم مع منتخب الدولة المجاورة في ختام مباريات تلك المجموعة في الدور الرئيسي الثاني للبطولة، وهي مباراة تحصيل حاصل لمنتخبنا، رغم أنه قدم الجيد والمأمول منه خلال الدور الأول للبطولة، بحصوله على وصافة مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط عقب فوزه على الهند 41/‏23 وعلى بنجلاديش 36/‏15، وضمت مجموعتنا كوريا الجنوبية التي تصدرت المجموعة برصيد 6 نقاط.

وجاءت مباراة منتخبنا مع اليابان، في مجملها لمصلحة الساموراي، وخاصة في بداياتها حيث وصلت النتيجة إلى 6/‏2 في الدقيقة العاشرة، ونشط بعدها منتخبنا قليلاً ووصل بالنتيجة إلى 11/‏8، وعاد المنتخب الياباني لينهي الشوط الأول لمصلحته بفارق خمسة أهداف بنتيجة 14/‏9، وحافظ اليابانيون على فارق الأهداف في الشوط الثاني، بل وسعوا الفارق مع منتصف الشوط إلى سبعة أهداف عندما وصلت النتيجة إلى 21/‏14، واستمر التفوق الياباني حتى نهاية المباراة 27/‏20.