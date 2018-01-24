القرقاوي يرفض التصريحات المستفزة لرئيس بعثة الرياضي

رفض اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، التصريحات المستفزة التي أطلقها جودت شاكر رئيس بعثة فريق الرياضي اللبناني، على خلفية حادثة طرد اللاعب وائل عرقجي في مباراة فريقه أمام بول أباف مساء أول من أمس، التي هاجم فيها الحكم على طرده للاعب، وهاجم البطولة بشكل أثار كثيراً من علامات الاستفهام، لكون الرياضي أحد الفرق المشاركة بصورة دائمة في البطولة، وحاز على لقبها 7 مرات.

واعتبر القرقاوي تصريحات شاكر غير مقبولة، ولا تمت للواقع والحقيقة بصلة، موضحاً أن الفعل الذي أخرج رئيس البعثة عن طوره، عبارة عن شأن فني داخل الملعب، والكل شهد بصحة قرار الحكم، وليس من المنطق الهجوم على البطولة في أمر كهذا، ومعروف أن الأمور الفنية لا دخل للجنة المنظمة فيها، وقال القرقاوي إن تقييم بطولة دبي الدولية، لا يأتي من جودت شاكر أو غيره من الذين يغضبهم قرار حكم، أو يحاولون تبرير خسارة فريقهم بوضع اللوم على البطولة، التي تستقطب أفضل الفرق، وظلت محافظة على مستواها التنظيمي والفني ما يقارب الـ 30 عاماً، وتمنى القرقاوي أن يركز جودت شاكر على فريقه، ويبتعد عن التبريرات غير المنطقية والآراء غير المقبولة.

إيقاف وتهديد بالانسحاب

من ناحية أخرى، تم التأكيد ظهر أمس، على إيقاف اللاعب وائل عرقجي مباراة واحدة، غير المباراة التي طرد فيها، عقاباً على إصراره على الجلوس في دكة البدلاء، برغم طرده من الملعب، وقابلت بعثة الرياضي هذا القرار، بالتحفظ الشديد، لدرجة التفكير في الانسحاب من البطولة، حيث أوضح رئيس الوفد، جودت شاكر، أنه فتح خطاً مع إدارة النادي في بيروت، للوصول لقرار مناسب، وظلت الصورة ضبابية حتى المساء.

قصة الأحداث

وتعود قصة الأحداث الساخنة، التي سببتها بعثة الرياضي اللبناني، إلى المباراة التي فاز فيها الفريق على حساب بول اباف 61/‏‏86، حيث شهدت واقعة غريبة في الفترة الثانية، عندما احتسب الحكم الثالث التركي فاتح أوغلو، خطأ فنياً على لاعب الرياضي وائل عرقجي، الذي وجه انتقادات لاذعة للحكام، فما كان من الحكم الأول الدولي يعقوب غابش، إلا أن اتخذ قراراً جريئاً باستبعاد اللاعب، لعدم الأهلية، وتوترت الأجواء بعد تدخل رئيس بعثة الرياضي، جودت شاكر، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، فاعترض على القرار.

وأصرت بعثة الرياضي على جلوس اللاعب المستبعد مع زملائه على «البنش»، مع العلم بأن القانون لا يسمح له بذلك، بل الخروج إلى غرفة الملابس المخصصة لفريقه، وبعد فترة الراحة التي أعقبت الفترة الثانية، فوجئ طاقم الحكام بوجود اللاعب عرقجي على «البنش»، لتتوقف المباراة لمدة 10 دقائق، وتدور مفاوضات بين رئيس بعثة الرياضي والمراقب والحكام، انتهت بالسماح للاعب بالجلوس على المدرجات، بدلاً عن «البنش»، على أن تناقش اللجنة الفنية تقرير الحكم.

وأوضح الحكم الدولي يعقوب غابش، على قرار إبعاد اللاعب، أن اللاعب وجه ألفاظاً سيئة للحكام أثناء خروجه من الملعب، وكرر ذلك 3 مرات، مشيراً إلى أن القانون واضح، ويترتب على ذلك إيقاف اللاعب على الأقل مباراة واحدة.