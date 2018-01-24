«أوتار» تخطف الذهبي المفتوح و«متعبة» تظفر بالجماعة

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، أمس، في ميدان سباقات الهجن بسويحان، فعاليات ومنافسات اليوم الثالث من مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ومركز سلطان بن زايد، ويستمر حتى الثالث من فبراير المقبل، بمشاركة محلية وخليجية واسعة.

وتوَّج سموه بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، في المنصة الرئيسة بساحة المزاينة، الفائزين بأشواط مزاينة الإبل الأصايل، كما استقبل سموه في قصر ناهل، عدداً من الممثلين والفنانين ضيوف المهرجان.

تضمنت فعاليات اليوم، انطلاق مسابقة جمال الإبل الأصايل «المزاينة» لفئة «عُزَّف»، ضمن ثلاثة أشواط، هي: الذهبي المفتوح، الجماعة الذهبي، والتلاد، فيما تتواصل منافسات الشوط الأول لمنافسات مسابقة المحالب (الحلاب) لفئتي المحليات الأصايل، والخواوير المحليات، كما تتواصل فعاليات السوق الشعبية بنشاطاتها التراثية والفنية.

جولة

وقام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان راعي المهرجان، في ساعة مبكرة من صباح أمس، بجولته التفقدية، التي بدأها بشبوك المزاينة، اطلع خلالها على دخول الإبل للمزاينة، والتقى سموه لجنة التحكيم، واستمع إلى شرح حول ترتيبات المنافسة في أشواط المزاينة المختلفة، كما شملت جولة سموه، ميدان المحالب، حيث تجري منافسات اليوم الثاني لمسابقة المحالب لفئتي المحليات الأصايل، والخواوير المحليات، واطلع على سير المنافسات والإجراءات المتبعة، ثم توجه سموه إلى المجلس التراثي «الحظيرة»، حيث التقى عدداً من ملاك ومربي الإبل والمشاركين، وبضيوف سموه وضيوف المهرجان، وتبادل معهم الحديث حول المهرجان ومنافسات اليوم.

تتويج

شهدت المنصة الرئيسة في ميدان سويحان، تتويج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان راعي المهرجان، للفائزين بالمراكز العشرة الأولى للشوط الذهبي المفتوح لفئة «عُزّف»، حيث ظفرت بناموس الشوط الناقة «أوتار»، لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وحصلت على سيارة، واحتلت المركز الثاني «النويعس»، لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت ثالثة «مياسة»، لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وأتت رابعة «صوغان»، للشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وجاءت خامسة «زعفرانة»، لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، واحتلت المركز السادس «الجافل»، لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وأتت سابعة «مغانم»، لمعالي علي سالم عبيد الكعبي، وثامنة «القشمة»، لمالكها طارش محمد فرج المنصوري، وتاسعة «بويضة المقابيل»، لمالكها سعيد بن محمد المريخي المقبالي، وجاءت في المركز العاشر الناقة «الدوحة»، لمالكها راشد علي بالنص المنصوري.

عُزّف

كما توج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط الجماعة الذهبي لمزاينة فئة «عُزّف»، حيث انتزعت الناقة «متعبة»، ناموس الشوط، ونالت سيارة فاخرة، لمالكها سهيل حمد سالم عنودة العامري، وحلت أبراج ثانية، لمالكها راشد علي بالنص المنصوري، وجاءت ثالثة الحاكمة، لمالكها محمد بن عايض القحطاني، ورابعة «الوافية»، لراشد علي بالنص المنصوري، وحلت خامسة إعمار، لراشد علي بالنص المنصوري، وجاءت سادسة جمايل، لمالكها محمد سالم بومقيرعة المنصوري، تلتها سابعة البوريع، لمالكها مسفر محمد عايض علي القحطاني، واحتلت المركز الثامن دمعة، لمالكها علي عيضة علي غصنة العامري، تلتها في المركز التاسع مزنة، لمالكها ناصر سعيد النخيرة العامري، وجاءت في المركز العاشر، الناقة ظبية، لمالكها محمد سالم بومقيرعة المنصوري.

صدارة

كما توج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، كذلك، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى لشوط التلاد لمزاينة «عُزّف»، حيث ظفرت الناقة الكايدة بناموس الشوط، لمالكها سالم عبيد سالم طماش المنصوري، ونال سيارة فاخرة، وجاءت العاصمة، ثانية، لمالكها سعيد بن صقر المنصوري، وحلت ثالثة، وبرة، لمالكها محمد حمد سالم عنودة العامري، وأتت رابعة سمحة، لمالكها طهميمة حمد سالم بن عنودة العامري، تلتها خامسة صوغة، لمالكها محمد سالم محمد عبد الله المنصوري، وسادسة المليحا، لمالكها سعيد مسلم طرشوم العامري، وجاءت سابعة عالية، لمالكها حمد بن خلفان بن سيف المعولي، تلتها ثامنة جبارة، لناصر سعيد أحمد راشد المنصوري، وأتت تاسعة الصايلة، لمحمد قنون سيديلي العامري، وجاءت في المركز العاشر الناقة منصورة، لمالكها محمد سالم محمد عبد الله المنصوري.

منافسات

احتدمت المنافسات بين ملاك الحلال، في اليوم الثالث لمسابقة المحالب في المهرجان، في أشواط المحليات الأصايل والخواوير المحليات، التي جرى التنافس فيها على فترتين؛ صباحية ومسائية، حيث تراوحت أوزان الفترة الصباحية بين تسعة كيلوغرامات وأحد عشر كيلوغراماً، بينما جاءت أوزان الفترة المسائية بين خمسة كيلوغرامات وثمانية كيلوغرامات.