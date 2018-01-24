سلطان بن زايد يستقبل ضيوف المهرجان

استقبل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ظهر أمس، في قصر سموه بناهل، عدداً من الفنانين والممثلين الإماراتيين ضيوف المهرجان، وتبادل سموه مع ضيوفه، الحديث عن دور الفن والدراما التلفزيونية والمسرح في خدمة المجتمع، والتعريف بقيمه وتراثه، وقال سموه إن على وسائل الإعلام الاهتمام بالفنان والممثل الإماراتي، كما أن على محطات التلفزة، تقديم برامج محلية هادفة، تخدم الوطن والمواطن، وأن تكون مواكبة لحاجات المواطن وثقافته، وتناسب احتياجاته، وتكون ذات معنى وهدف ورسالة.

كما شدد سموه على ضرورة إفساح المجال للفنانين والممثلين ودعمهم، وتقديم التسهلات إليهم، وتوفير التدريب والتأهيل، لكي يتمكنوا من إبراز مهاراتهم، وما لديهم من أفكار صحيحة هادفة مفيدة. ودعا سموه أيضاً إلى تقدير الفنان والممثل مادياً ومعنوياً، وقال إن على المحطات التلفزيونية والمؤسسات الأخرى، وضع خطط استراتيجية طويلة المدى، والبناء عليها لعمل مؤسسي مستقبلي، لا أن تكون مرتبطة بأشخاص تذهب بذهابهم.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في حديثة مع ضيوفه الممثلين والفنانين، الدكتور جمال غلوم وهيفاء حسين وأريام وسلطان النيادي ونورة سيف وعلي التميمي ورزيقة الطارش وهاني الغص وحمد الكبيسي وعبد الله بوتعيب والممثلة المصرية نغم.. وأكد سموه خلال اللقاء، على أهمية التخصص والنص الجيد، موضحاً أن الكتاب أساس الثقافة والمعرفة، وأن على الفنان والممثل أن يكون مثقفاً مؤهلاً، كي يقدم ما يخدم الوطن ويفيده.

شكر

من جانبهم، أعرب الفنانون والممثلون، عن عميق شكرهم لسمو الشيخ سلطان بن زايد، على إتاحة الفرصة لهم، واللقاء به، والاطلاع على فعاليات المهرجان، وأكدوا أن رؤى سموه تشكل منهاجاً للنهوض بالقطاع الفني بالدولة، وقالوا إن لقاء سموه، يشكل دافعاً قوياً للعمل، وبذل المزيد من أجل نهضة فنية إماراتية، وأكدوا أن لقاء سموه بهم، أمر مهم لهم، إذ يشعرهم باهتمام القيادة بما يقومون به، ويزيدهم ثقة بالنفس، ويحفزهم على بذل مزيد من العطاء الفني والثقافي، ويدعوهم للاستمرار والنهوض بالحركة الفنية والثقافية في وطننا الكبير. وقد ألقى الممثل علي التميمي، قصيدة أمام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، تعبر عن حب الفنانين وتقديرهم لسموه.

مسابقة

على هامش المهرجان، اجتمع أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة الشعرية المرافقة للفعاليات، مع أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وتم الإعلان عن البدء بعملية الفرز الأولى للقصائد التي وصلت بريد اللجنة، وشددت اللجنة على ضرورة أن تكون جميع القصائد وفق شروط المسابقة، التي تم الإعلان عنها سابقاً، وأكدت على ضرورة الالتزام بها.

وقد ارتفع عدد المشاركات في هذه الدورة من المهرجان بشكل لافت، لاتساع انتشار هذه المسابقة عاماً بعد عام، كما يعود هذا الصدى الكبير والإقبال بشكل أساسي إلى عنوانها الجاذب هذه الدورة، وهو «زايد والإمارات»، حيث يحظى المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمكانة عظيمة في نفوس أبناء الإمارات والخليج والعالم أجمع.

من جهتها، أكدت فاطمة المنصوري رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الشعرية في المهرجان، أن المسابقة باتت واحدة من أهم وأبرز مسابقات الشعر في الإمارات ومنطقة الخليج، بدليل الإقبال الكبير عليها، وحرص الشعراء على المشاركة فيها كل دورة. مشيرة أن الجائزة تكتسب مكانتها وقيمتها من مكانة وقيمة مهرجان سلطان بن زايد التراثي، الذي يحظى بدعم كبير ومباشر من قبل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رجل التراث الأول، والداعم له بجميع مفرداته وركائزه، وتمنّت المنصوري، التوفيق لجميع المشاركين لهذا العام، مشيرة أنه سيتم إطلاق كتيّب توثيقي خاص بجميع دورات المسابقة الشعرية منذ انطلاقها عام 2013. وسيوزّع خلال فعاليات المهرجان.

برنامج

في إطار التغطية الإعلامية للمهرجان تبث قناة أبوظبي الرياضية الثانية برنامجاً صباحياً بعنوان «صباح سويحان»، يقدمه ويعده مبارك الكربي، ويتضمن تغطية للمجلس التراثي بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ولعملية دخول الإبل لشبوك المزاينة، كما يقوم من خلال شبكة من المراسلين بتغطية كافة ميادين الفعاليات عبر لقاءات مع الملاك وأحاديث حول الإبل والتراث والشعر وحفظ الموروث، إضافة إلى شرح تفصيلي عن الإبل المشاركة وإنجازاتها.