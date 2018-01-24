منافسات قوية في سابع أيام كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

تتواصل اليوم منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، بميدان الفلاح بمقر نادي أبوظبي للصقارين، وتقام اليوم منافسات جير بيور فرخ وجرناس بواقع 10 أشواط 5 منها للملاك وبعدد مماثل للعامة مفتوح، من بينها شوطان رموز، وشهدت منافسات البطولة، أمس، إثارة بالغة من خلال إقامة 11 شوطاً انطلقت في التاسعة من صباحاً، وأسفرت النتائج عن فوز طرابلس لعبد الله حمودة بن تركي الكتبي بلقب شوط عامة الملاك للجير قرموشة فرخ، وفي الشوط الثاني للفئة نفسها جاءت تهاني لسيف أحمد خادم الرميثي في الصدارة، وفي منافسات شوط الرمز للفئة نفسها، فقد كانت الصدارة من نصيب شلفى لسالم بن نصار بن مذكر الهاجري.

توّج سعيد الهاملي، نائب رئيس لجنة المسابقة في نادي أبوظبي للصقارين، في ختام اليوم السابع، أبطال الأشواط الـ5، إلى جانب الفائزين في المراكز العشرة من كل شوط.

من جانبه، أشار سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، إلى أن «البطولة حققت تميزاً كبيراً في أوساط ملاك الصقور والصقارين والمشاركين، وكل من تابع الحدث التراثي، الذي نتشرف ونفتخر بالإشراف التنظيمي عليه، لارتباطه باسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.