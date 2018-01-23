«أبيض اليد» يخسر من البحرين آسيوياً

تلقى منتخبنا الوطني لكرة اليد خسارة غير متوقعة، أمس، أمام شقيقه الأحمر البحريني في بداية مشوار الفريقين ضمن المجموعة الثانية في الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية 18، والمقامة حالياً في كوريا الجنوبية والممتدة لغاية 28 من الشهر الجاري.

ورغم خسارة منتخبنا أمام البحرين، كان الأفضل لعباً ونتيجة من بداية المباراة لغاية الدقيقة العشرين بنتيجة 6/7، لينشط بعدها البحريني وينهي الشوط لمصلحته 11/13، واستمر المنتخب البحريني بقيادته للشوط الثاني بفضل خبرات لاعبيه موسعاً الفارق تدريجياً للنتيجة النهائية 22/28.

ويلتقي منتخبنا في الثانية عشرة من ظهر اليوم، نظيره الياباني في المباراة الثانية بالدور الرئيسي، وما زالت الفرصة سانحة لمنتخبنا لبلوغ دور نصف النهائي وحجز مقعده في كأس العالم 2019 في ألمانيا والدنمارك، إذا حالفه التوفيق بالفوز في المباراتين.