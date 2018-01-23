دولية الفجيرة لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق الجمعة المقبل منافسات بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، للموسم الثاني على التوالي، وتستمر على مدار يومين، وتستضيفها الصالة الجديدة بمجمع زايد الرياضي في مدينة الفجيرة.

وأشار اتحاد الإمارات للجوجيتسو إلى انتهاء استقبال طلبات المشاركة في البطولة، والذي بدأ منذ شهر ديسمبر الماضي واستمر حتى 22 من يناير الجاري، وذلك للاعبين ما فوق السبعة عشر عاماً من العمر.

يشارك في بطولة الدولة لاعبون ولاعبات من كافة الجنسيات، يتنافسون ضمن فئات الناشئين والكبار وبمختلف ألوان الأحزمة، وذلك من أجل تحقيق الفوز نزالاً بعد آخر، واعتلاء منصة التتويج من أجل الحصول على نقاط تؤهلهم للفوز بجوائز نهاية الموسم 2017-2018. من جانبها، قررت اللجنة المنظمة للحدث تخصيص اليوم الأول من البطولة لمنافسات بدون بدلة، بينما سيخصص اليوم الثاني لمنافسات مع بدلة.

رعاية ودعم

يذكر أن، "بطولة الفجيرة الدولية فوق 17" والتي ستقام على مدى يومي الجمعة والسبت المقبلين، تندرج ضمن أجندة الموسم الرياضي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو 2017 - 2018 وتصنيفه العالمي، الذي يسعى جاهداً لترسيخ هذه الرياضة المتميزة لدى جميع فئات المجتمع، في ظل رعاية ودعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرياضة وكل منتسبيها.

وحققت البطولة التي ستقام خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل، ارتفاعاً ملموساً في نسب المشاركة إثر استقطابها العديد من الأندية الرياضية، من بينها، الجزيرة، والعين، والوحدة، وعجمان، والإمارات، بالإضافة إلى اللاعبين والمحترفين من خارج الدولة الذين قدموا للمشاركة بهذه البطولة الدولية.

جهود كبيرة

من جانبه، توجه يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لرعايته الكريمة لهذه البطولة ودعمه لرياضة الجوجيتسو.

مؤكداً أن استضافة إمارة الفجيرة لهذه البطولة يعزز من حضور وانتشار رياضة الجوجيتسو في شتى أنحاء الدولة، كما شكر البطران الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على استضافة البطولة، وأشاد بالجهود الكبيرة التي أسهمت في توفير المرافق العامة وصالة النزال بالإضافة لصالات تدريب اللاعبين.

وأضاف البطران: "نحن على ثقة أننا سنشهد منافسات حماسية ومستويات احترافية متقدمة، في ظل المشاركة الواسعة من ذوي السجلات الحافلة بالإنجازات على المستوى الوطني والدولي". وواصل: "أضحت رياضة الجوجيتسو مقصدا استراتيجيا.

فعلى مدار السنوات الماضية، نجحنا في الوصول إلى الآلاف من طلاب المدارس على امتداد أرض الإمارات، لنشر هذه الرياضة وتعزيز المشاركة بها، وبناء جيل قوي من أبطال الجوجيتسو، ولقد ظهرت ثمار هذه الجهود في مستوى أداء اللاعبين في البطولات المحلية وكذلك الدولية التي شهدناها خلال المواسم الماضية".

شركاء استراتيجيون

تحظى بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو 2017 - 2018 بدعم من شركائها الاستراتيجيين ممثلين بالشريك الإعلامي الرسمي، شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وشركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية وطيران الاتحاد وهو الطيران الرسمي، ولاند روفر وبريميير موتورز وهما شريك السيارات الحصري وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" شريك الطاقة، ومصرف أبوظبي الإسلامي الشريك الماسي، ووزارة الداخلية الشريك الحكومي، بالمز الرياضية وآفاق الإسلامية للتمويل وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والمسعود للسيارات وشركة كافالو وهم الشركاء الذهبيون، ومجموعة الخاجة ومجموعة الصقر والسيف الماسي وهم الشركاء الفضيون.