معسكر إعداد مشترك لدراجات الإمارات وأوزبكستان

يختتم منتخبنا الوطني للدراجات اليوم، معسكر الإعداد المشترك مع منتخب أوزبكستان للدراجات الذي يقام في مدينة دبا الفجيرة، في إطار تفعيل بنود الاتفاقية، التي كان قد أبرمها اتحاد الدراجات الإماراتي، مع نظيره الأوزبكي مؤخراً.

وكان من ضمن بنودها، إقامة المعسكرات المشتركة بين المنتخبين من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للاعبين، وتواجد مع المنتخب الوطني في معسكره معاذ المنصوري إداري المنتخب ومدرب المنتخب شريف عبد الله، والمدلك جون تشارلي، إلى جانب 7 دراجين هم: محمد المروي، أحمد المنصوري، محمد المنصوري، ماجد البلوشي، ناصر المعمري، سيف معيوف، وليد النقبي، وأشاد شريف عبد الله بالتزام الدراجين خلال المعسكر ومدى الاستفادة التي تحققت من التدريب المشترك مع المنتخب الأوزبكي.

وقال أسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات إن هذه الاتفاقية تحدث لأول مرة في تاريخ الدراجات الإماراتية وسيكون هناك تفاعل أكثر في المستقبل لتحقيق الاستفادة سواء لمنتخب العمومي أو الناشئين والشباب، حيث ستساهم هذه المعسكرات في اكتساب خبرات جديدة للاعبين بتواجدهم أمام نجوم الدراجات الآسيوية والمنافسين دائماً في مختلف البطولات، وتوجه الشعفار بالشكر إلى الاتحاد الأوزبكي وإلى كافة الدراجين المشاركين على مجهودهم خلال المعسكر الذي أقيم من أجل الاستعداد لطوافي دبي و الشارقة الدوليين وايضاً البطولة الآسيوية للطريق في ميانمار أول الشهر المقبل.

وأكد أنه ما زال هناك بنود تعاون مع الاتحاد الأوزبكي خاصة بالمدربين واللاعبين سيتم الإعلان عنها وتنفيذها في الفترة القادمة، وسيواصل منتخب أوزبكستان تدريباته عقب ختام المشاركة في طواف الشارقة الدولي للدراجات قبل التوجه إلى البطولة الآسيوية للطريق في ميانمار.