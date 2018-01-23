قواعد وإرشادات فنية للألعاب الإقليمية التاسعة في أبوظبي

كشفت اللجنة المحلية المنظمة للألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، عن القواعد والإرشادات الفنية النهائية الخاصة بالرياضات الستة عشر، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في الفترة من 17 - 22 مارس المقبل، وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة، وأوضح عبد الله الوهيبي مدير الإدارة الرياضية في الأولمبياد الخاص بأبوظبي، أن اللجنة المنظمة، وصلت إلى قرار عدم تقسيم بعض من الرياضات، كالسباحة، والتزلج السريع، وألعاب القوى.

والاعتماد فقط على النتائج الأخيرة، أو تقييم مستوى اللاعبين المشاركين قبل انطلاق دورة الألعاب بثلاثة أسابيع، ويطبق ذلك فقط على فئة سباق الجري 400م، والسباحة 200م ظهر وسباحة حرة 400 م، والتزلج السريع 300، وقررت اللجنة المنظمة أن تكون رياضة الجري متاحة للذكور والإناث لفئات معينة، كالتالي: مسافة 25م، م50، 100م، 200م، 400م، م800، 1400م.

وأتاحت اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص في أبوظبي، تصنيف رياضة الفروسية في العديد من المسابقات، وفق التقسيمات التالية (قفز الحواجز متاح للتصنيفات AB1، والترويض متاح للتصنيفات AB1C1، والركوب الإنجليزي متاح للتصنيفات AB1BSC1CS، والركوب الإنجليزية في مسارات متاح للتصنيفات AB1BSC1CS، وأما مسابقات جيم خانا، متاحة للتصنيفات BSCS، ونفس المسابقة لمسار شكل 8 متاحة للتصنيف C1، وتشهد مسابقات الفروسية، مشاركة 32 فارساً وفارسة ينتمون إلى 9 دول، هي: الإمارات - البحرين - عمان - الأردن - مصر - المغرب - لبنان - سوريا - تونس.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة للألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، عن تقسيم مسابقات الدراجات الهوائية في الألعاب الإقليمية التاسعة إلى أربع فئات ذات مسافات مختلفة (2كم، 5كم، 10كم، 15كم)، وقال عبد الله الوهيبي مدير الإدارة الرياضية في الأولمبياد الخاص بأبوظبي، إن رياضة الدراجات الهوائية تضم مجموعتين، الأولى فئة سباقات الزمن لمسافة 2 كم، 5 كم، 10 كم، وسباق الطريق 5 كم.

بينما تتضمن المجموعة الثانية سباق الزمن لمسافة 5 كم، وسباق الطريق 5 كم، وسباق الزمن لمسافة 10 كم، وسباق الطريق 5 كم، وسباق الطريق 15 كم، ويمكن للاعب المشاركة في 3 سباقات فقط كحد أقصى، وتشهد مسابقة الدراجات الهوائية، مشاركة 64 لاعباً ولاعبة ينتمون إلى 16 دولة، هي: الإمارات - السعودية - البحرين - عمان - الأردن - مصر - العراق - إيران - لبنان - ليبيا - المغرب - الجزائر - فلسطين - الدولة المجاورة - سوريا، إلى جانب الصين من الدول الأجنبية المشاركة.

144



تشهد النسخة التاسعة من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص مشاركة 144 لاعباً ولاعبة (74 لاعباً و70 لاعبة) ينتمون إلى 18 دولة، هي: السعودية - البحرين - عمان - الأردن - مصر - العراق - لبنان - ليبيا - الجزائر - موريتانيا - المغرب - فلسطين - إيران - الدولة المجاورة - السودان - سوريا - تونس، إلى جانب دولة الإمارات المستضيفة والمنظمة للحدث.