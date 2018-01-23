كأس مكلارين تدشن بطولات «دبي الذهبية» للبولو

برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تدشن بطولة كأس مكلارين للبولو، سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، والتي تشمل 5 بطولات بنسختها التاسعة، ويحتضن منافسات كأس ماكلارين، منتجع ونادي الحبتور للبولو، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، وتعتبر البطولة الأعلى تصنيفاً 18 هانديكاب، وتشهد مشاركة 6 فرق، يمثلها النخبة وأبرز اللاعبين من أبناء الإمارات، إلى جانب اللاعبين من الدول الخليجية والعربية والمحترفين الأجانب، وتم الإعلان عن ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في فندق سانت ريجيس، بمنتجع ونادي الحبتور للبولو، بحضور محمد الحبتور منظم البطولة، رئيس اللجنة المنظمة، وجو روجان الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات، وسنتياغو توري مدير البطولة، وستيفان داركويز مدير الفندق والمنتجع، وعدد من ممثلي الشركات الراعية، والعديد من اللاعبين ممثلي الفرق ووسائل الإعلان.

مجموعتان

وقد أجرت اللجنة المنظِّمة، صباح أمس، مراسم القرعة، حيث تم توزيع الفرق الستة المشاركة في كأس ماكلارين، على مجموعتين، ضمت الأولى فرق الحبتور والإمارات ومهرة، وضمت الثانية فرق الذئاب وزيدان وبن دري، ووفقاً لبرنامج البطولة، تقام يومياً مباراتان، ويقص شريط البطولة فريقا الحبتور والذئاب، في لقاء العائلة الواحدة، وتعقبها المباراة الثانية، وتجمع بين فريقي الإمارات وزيدان.

ورحب محمد الحبتور، مؤسس البطولة وقائد فريق الحبتور، بالحضور، وأكد الجاهزية التامة لاستقبال سلسلة كأس دبي الذهبية هذا العام، مشيراً إلى أن وصول البطولة لنسختها التاسعة، يؤكد نجاحها بكافة جوانبها، وأرجع ذلك لتعاون الجميع، بمقدمهم مجلس دبي الرياضي، ولجان منظمة ورعاة ولاعبين ووسائل إعلام، هذا إلى جانب حضور العديد من أعضاء السلك الدبلوماسي والمشاهير، بالإضافة للحضور الجماهيري الكبير، وأكد أن نسخة هذا العام، ستشهد مزيداً من الإثارة والتحدي، وستكون الأعلى فنياً وتنافسياً، في ظل استعدادات الفرق القوية، وكشف أن نسخة هذا العام، ستشهد تطبيق بعض التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة، والتي تستهدف السلامة والأمان للاعبين والخيول.

أبرز اللاعبين

وأعرب الحبتور عن سعادته بمشاركة 6 فرق في هذه النسخة، ويمثلها أبرز اللاعبين المحليين، بمقدمهم فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والتي ستقود فريق الإمارات، وفريق زيدان بقيادة رجل الأعمال السعودي عمر زيدان، ويقود فريق بن دري، قائده راشد بن دري، وفريق حبتور بقيادة النجم المخضرم محمد الحبتور، وفريق مهرة بقيادة نجم البولو راشد الحبتور، وفريق ذئاب الحبتور بقيادة حبتور الحبتور، إلى جانب وجود نجوم اللعبة من المحترفين الأجانب، منهم النجم العالمي بابلو ماك دونو (10 هانديكاب)، وبوليتو بييرس م (10 هانديكاب)، وغيرهم العديد من النجوم.

رعاية

ومن جانبه، أبدى جون روجان الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات والوكيل الرسمي لسيارات مكلارين في الإمارات، سعادتهم في الشركة لرعاية البطولة للسنة الخامسة على التوالي، مشيراً إلى العلاقة الوثيقة بينهم والقائمين على رياضة البولو، ولعبة الملوك على وجه التحديد، وأضاف أن هذه البطولة تصل إلى درجة 5 نجوم، في ظل مشاركة النخبة من اللاعبين.