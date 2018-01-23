3 ألعاب تفتتح «عربية السيدات» 3 فبراير

ثلاث ألعاب هي كرة السلة والمبارزة والكاراتيه، تفتتح منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تستضيفها الشارقة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تحت شعار (العالم ملعبِك.. شاركوها لحظات الفوز)، في الفترة 3-12 فبراير المقبل، والتي تقام تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وبمشاركة أكثر من 70 نادياً من 17 دولة عربية.

وستقام منافسات كرة السلة يومياً على مدى 10 أيام، بمشاركة سبعة أندية، ومثلها في لعبة الكاراتيه التي تقام منافساتها على مدى يومين، بينما تشارك ثلاثة أندية في لعبة المبارزة، التي تجرى منافساتها على ثلاثة أيام، وهي أحدث الرياضات التي تمت إضافتها إلى الدورة التي تشمل أيضاً منافسات، كرة الطائرة، والقوس والسهم، والرماية، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، والفروسية «قفز الحواجز».

إقبال كبير

وقالت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «نحن سعداء بالإقبال الكبير الذي تشهده الرياضات التسع التي تتضمنها الدورة، وأضافت: دخول الكاراتيه ضمن قائمة الألعاب التي تنطلق بها الدورة جاء احتفاءً من اللجنة المنظمة العليا بانضمامها إلى المسابقات من جهة.

فضلاً عن الاهتمام الذي نوليه لتوفير البيئة المناسبة للفتاة العربية في سبيل تطوير أدائها الرياضي، خصوصاً مع نجاح الكاراتيه أخيراً في العودة إلى قائمة مسابقات دورة الألعاب الأولمبية، وأشارت النقبي إلى أن ارتفاع عدد الأندية يؤكد الجهود التي قامت بها اللجنة العليا المنظمة للنسخة الرابعة من دورة الألعاب، بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حيث طافت اللجنة العليا عدداً من الدول بهدف حشد أكبر مشاركة ممكنة من اللاعبات العربيات في الحدث الرياضي النسائي الأكبر عربياً.

وتبرز في كرة السلة، أولى الألعاب التي سجلت حضورها في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عودة تجدد المنافسة الإماراتية والأردنية، بعد أن سجلت النسخة الثالثة التي أقيمت في فبراير 2016، حصد سيدات الشارقة الميدالية الذهبية بفوزه على الأرثوذكسي الأردني «66-46»، ليحمل نادي «الفحيص» في نسخة 2018، لواء الدفاع عن الأندية الأردنية في سعيه لحصد اللقب.

إلا أن طموحات الأخير ستصطدم بتطلعات سيدات سبورتنغ المصري العائد بقوة إلى منافسات الدورة لتعويض مركزه الثالث في نسخة 2016، وتعود إلى أروقة الدورة أيضاً كل من الأندية الكويتية والبحرينية للمنافسة على لقب كرة السلة، ممثلة بنادي الفتاة الرياضي الكويتي، ونادي مواهب وزارة شؤون الشباب والرياضة في البحرين، فيما تحمل كل من أندية جدة يونايتد السعودي، ونادي مقديشو من جمهورية الصومال، عنوان الظهور الأول.

الكاراتيه وأول ظهور

وتظهر لعبة الكاراتيه لأول مرة في الدورة، ما يكشف حرص اللجنة المنظمة العليا للدورة على توفير البيئة التنافسية الصحية للفتاة العربية، خصوصاً عقب نجاح اللعبة أخيراً في الانضمام إلى قوائم ألعاب الدورات الأولمبية، حيث أكد 11 نادياً مشاركتها في اللعبة سواء في منافسات الكاتا أو الكوميتيه على صعيدي الفردي والفرق، يتقدمها نادي سيدات الشارقة المشاركة بقائمة تضم نخبة من اللاعبات صاحبات الخبرة على الساحتين المحلية والدولية.