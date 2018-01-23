مايكلز يتحدث عن ذكرياته

تحدث المصارع الأسطوري شون مايكلز خلال الحوار الذي أجراه مع موقع «USA TODAY» الإلكتروني بمناسبة الذكرى 25 لانطلاق عرض «RAW» عن ذكرياته مع العرض الكبير واللحظات التي لا تنسى في تاريخه الطويل.

كما علّق مايكلز على مشهد غزو فريق «دي إكس DX» الأسطوري لعرض «Monday Nitro» عام 1997، قائلاً تمنيت لو استطعت الاشتراك في ذلك المشهد الذي يعتبر واحداً من أفضل المشاهد في تاريخ «RAW».

وأضاف مايكلز الذي أسس فريق «DX» أنه كان يجلس في بيته ويشاهد العرض عندما تم تقديم ذلك المشهد ولم يكن يتواصل مع أي شخص في «WWE»، وأشار أنه شعر بصدمة كبيرة ولم يكن يصدّق ما يفعله تربل اتش وباقي النجوم، وقال إنه كان يكرر جملة واحدة هي «يا إلهي أن يحدث أمر عبقري».