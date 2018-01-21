اتفاقية شراكة بين إعمار العقارية واتحاد الجوجيتسو لـ 3 سنوات

وقّعت شركة "إعمار العقارية" واتحاد الإمارات للجوجيتسو اليوم الاحد اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 3سنوات تحت شعار "معاً نطوّر أسلوب حياة صحي"، تقوم بموجبها شركة "إعمار العقارية" برعاية بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو المحلية وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وجولة أبوظبي أبوظبي جراند سلام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الطرفين للتعاون بهدف توفير بيئة رياضية لأبناء الدولة تضمن لهم الاستمرار في تحقيق الإنجازات على كافة المستويات، بالإضافة إلى دعم تطبيق شعار الشراكة، والذي يهدف لنشر ثقافة الرياضة عامةً ورياضة الجوجيتسو بشكل خاص، سعياً من الطرفين للمساهمة في بناء جيل قوي قادر على الحفاظ على مكتسبات الماضي وبناء المستقبل وتطوير بيئة صحية وأسلوب حياة صحي.

وجاء اختيار شركة "إعمار العقارية" لاتحاد الإمارات للجوجيتسو لإبرام هذه الاتفاقية لمواءمة رؤية ورسالة وفعاليات الاتحاد مع أهداف شركة إعمار للمساهمة المجتمعية، وذلك على ضوء إنجازات الاتحاد الكبيرة على كافة الأصعدة القاريّة والعالمية، وأيضاً باعتباره صاحب أهم تجربة محلية في نشر الرياضة في المدارس والمؤسسات والأندية، حيث زاد عدد ممارسي رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات عن 100 ألف لاعب ولاعبة من مختلف الشرائح والفئات، من بينهم 25 ألف فتاة، الأمر الذي يعزز من جهود نشر الوعي حول ضرورة ممارسة الرياضة، وغرس قيم الشجاعة والصبر والتحمل، والانضباط، والثقة بالنفس، والعمل بروح الفريق في الأجيال الصاعدة.