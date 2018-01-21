لقب بطولة أبوظبي للغولف يحسم اليوم

يحسم اليوم لقب بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف والمقامة برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالملعب الوطني في نادي أبوظبي للغولف، وشهدت منافسات الجولة الثالثة، احتدام المنافسة بين أبرز اللاعبين العالميين للفوز باللقب.

وتمكن البلجيكي توماس بيترز من الحفاظ على صدارته، بتحقيقه ضربة تحت المعدل في 5 حفر، والمعدل في باقي الحفر دون أية أخطاء تذكر، ليكون المرشح الأبرز للفوز باللقب ويتشارك بيترز الصدارة مع الإنجليزي روس فيشر. ودخل الأيرلندي الشمالي ماكلروي، منافساً قوياً محققاً ضربة تحت المعدل في 8 حفر، وضربة فوق المعدل في حفرة واحدة، والمعدل في باقي الحفر، يليه حامل اللقب الإنجليزي تومي فليتوود.

على الجانب الآخر أعلنت شركة الإمارات للسيارات، عن تبرعها وبالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجلس أبوظبي الرياضي بقيمة 75 درهماً لكل ضربة إضافية يسددها لاعبو الغولف خلال البطولة كجزء من مبادرة «القيادة من أجل العطاء» وستقدم التبرعات إلى مؤسسة سدرة لدمج الأشخاص من أصحاب الهمم.