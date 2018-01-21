لقاء منيارادزي ولارازابال للتعريف بـ«عالمية الأولمبياد الخاص»

شارك الإسباني بابلو لارازابال، المتوج بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف عام 2014، في لقاء تضامني مع بطل الأولمبياد الخاص، منيارادزي موساريري من زيمبابوي، ضمن الجولات الرياضية التعريفية بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبو ظبي في 2019.

ودعت أميرة المهيري، مدير إدارة المتطوعين في اللجنة المنظمة المحلية لاستضافة الأولمبياد الخاص: «نحن سعداء بمشاركة منيارادزي من ألعاب الأولمبياد الخاص وهو يواجه الإسباني بابلو لارازابال، الحدث الذي يساهم بتعزيز رسالتنا بأهمية التضامن المجتمعي من خلال الرياضة بمختلف أشكالها.

ولهذا تلتزم ألعاب الأولمبياد الخاص بدعم الشمولية عن طريق تنظيم فعاليات مشتركة سواء من مباريات أو تدريبات رياضية. كما نتوجه بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي لإتاحته الفرصة لنا للمشاركة في هذه البطولة المرموقة ولدعمه قيمنا المتمثلة بالتضامن والتسامح والمتعة وتوفير فرص متساوية لممارسة الرياضة لجميع أفراد المجتمع في الإمارات».

وحقق منيارادزي موساريري إنجازات فريدة، ومن ضمنها إحرازه ذهبية الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في 2015، وذهبية الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص في زيمبابوي لأعوام 2015، و2014، و2013، و2012، بالإضافة إلى لقب أفضل رياضي في العام لأصحاب الهمم عام 2016.