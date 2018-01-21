وفد شرطة رأس الخيمة يزور جناح التحدي والمغامرة

زار وفد من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، جناح التحدي والمغامرة التابع للقوات المسلحة برأس الخيمة، وترأس الوفد المقدم فهد عبدالله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بشرطة رأس الخيمة، يرافقه النقيب أحمد مطر مدير فرع شؤون المتقاعدين، والمساعد أول معتصم عثمان من نادي ضباط الشرطة، وعدد من موظفي الشرطة، وكان في استقبال الوفد العقيد هلال حمدان سلطان العامري نائب قائد مركز التربية الرياضية العسكري، والمقدم حمد سيف محمد المزروعي قائد جناح تدريبات التحدي والمغامرة.

وجاءت الزيارة انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، لتعزيز التعاون المشترك مع جميع مؤسسات الدولة وضمن اهتمام القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، متمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة - قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، سعياً إلى تبادل الخبرات والتعاون في المجال الرياضي.

وأوضح المقدم فهد عبدالله بن جمعة، أن الزيارة شملت جولة في المرافق الرياضية والصحية والمعيشية للجناح، والاستماع إلى شرح شامل حول مهام وطبيعة العمل، والبرامج التي تعزز العمل المشترك بين شرطة رأس الخيمة، وجناح التحدي والمغامرة.

وأشاد بالإمكانيات المتميزة التي يتمتع بها جناح الجو، مؤكداً أن الزيارة عززت جوانب التعاون الاستراتيجي المشترك، وتم تبادل الدروع التذكارية في ختام الزيارة.