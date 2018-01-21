«التبر 1» بطل سباق دبي للزوارق الخشبية السريعة

توج القارب التبر 1 بقيادة الثنائي جمعة المهيري وأحمد علي جابر الهاملي بطلاً لسباق دبي للقوارب الخشبية السريعة - الجولة الثالثة من بطولة الإمارات - الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018.

وحقق السباق الكبير الذي يعتبر ثاني الفعاليات التي يحتضنها النادي في عام زايد 2018 نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً من خلال مشاركة 17 قارباً قدمت ملحمة بحرية في مسار السباق في بحر الصفوح الواقع بين فندق برج العرب وهلال نخلة جميرا الشرقي الذي امتدت مسافته إلى 31 ميلاً بحرياً.

وشهد السباق الكبير إثارة متناهية تمثلت في تغيير المراكز ودخول أبطال ومنافسين جدد إلى منصة الأبطال بعد صراع حافل طوال مراحل السباق التي شملت 6 لفات بما فيها لفة البداية إضافة إلى 5 لفات حول كورس السباق يصل طول الواحدة إلى 5 أميال بحرية.

عودة

وعاد طاقم القارب التبر 1 حامل اللقب إلى الواجهة من جديد بعدما عانده الحظ وواجه ظروفاً فنية مختلفة في الجولتين الأولى والثانية، لكنه عاد بقوة في سباق الجولة الثالثة يوم أمس وحقق الفوز بالمركز الأول ليضع أول 400 نقطة في رصيده.

واستفاد طاقم القارب التبر 1 من ظروف السباق خاصة بعد خروج متصدر الترتيب العام وبطل الجولة الماضية القارب ناس 10 بقيادة الثنائي سعيد المهيري وفالح المنصوري من منتصف مراحل السباق بسبب عطل أصاب المحرك لينطلق القارب التبر 1 الذي كان مطارداً للمتصدر نحو الصدارة.

صدارة

ونجح القارب الكويتي رهيب 17 بقيادة الثنائي عبداللطيف العماني وجاسم نادر الرجيب من انتزاع المركز الثاني في السباق ليكون أكبر المستفيدين من خلال تعثر متصدر الترتيب العام القارب ناس 10 وعدم إكماله السباق ليضيف 300 نقطة جديدة وضعته في صدارة الترتيب العام برصيد 825 نقطة متفوقاً على القارب ناس 10 بقيادة سعيد المهيري وفالح المنصوري، الذي أكمل 4 لفات في السباق وحصل على 17 نقطة رفعت رصيده إلى 817 نقطة في المركز الثاني.

وشهدت منافسات السباق صعود نجم فريق النوبي للسباقات، حيث نجح طاقم القارب النوبي للسباقات 6 بقيادة محمد النوبي يوسف ومانع حبيب المرزوقي من إنهاء السباق في المركز الثالث بعدما قدم أداءً لافتاً وقوياً طوال مراحل السباق، حيث انطلق من المركز الثاني عشر ليحتل المركز الثالث في نهاية السباق.

وأنهى القارب سي شاتل 3 بقيادة الشقيقين خليفة وذياب حميد بن ذيبان السباق في المركز الرابع.

واستطاع القارب التبر 2 بقيادة راشد سهيل المهيري وسلطان أحمد بوعفرا إكمال السباق والوصول إلى منصة التتويج مسجلاً عودة موفقة ورائعة بإحرازه المركز الخامس في الترتيب العام للسباق بعد معاناة كذلك من الأعطال الفنية في الجولتين الأولى والثانية من بطولة الإمارات.

وفي باقي المراكز جاء القارب رهيب 4 في المركز السادس ثم القارب نادي الحمرية الثقافي الرياضي 55 في المركز السابع ثم القارب الملك 14 في المركز الثامن ثم الحري للسباقات 20 في المركز التاسع ثم القارب الكراج الكويتي 99 في المركز العاشر فالقارب هياف 19 في المركز الحادي عشر ثم القارب النوبي للسباقات 8 في المركز الثاني عشر ثم القارب ناس 10 في المركز الثالث عشر.

وجرت بعد نهاية السباق وعلى منصة الأبطال في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مراسم تتويج أبطال السباق بحضور كل من علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد عبدالله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي والمقدم علي عبدالله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي والملازم أول سعيد الدليل (الإنقاذ البحري) والملازم ثاني سعيد خميس السويدي (الأمن البحري) ومحمد عبدالله الشامسي.