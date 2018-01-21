«أبيض اليد» يتأهل إلى الدور الرئيسي

احتل الأبيض الإماراتي وصافة المجموعة الثالثة عقب خسارته الأولى أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية صاحبة الأرض والضيافة بفارق هدف وبنتيجة 21 - 20، الذي منح أصحاب الأرض صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، والأبيض الإماراتي الوصافة برصيد 4 نقاط، بختام مشوار المنتخبين في الدور الأول للبطولة الآسيوية لكرة اليد، وتأهلا معاً للدور الرئيسي للبطولة الذي سينطلق غداً.

النعيمي يشيد

وشهد المباراة عبدالله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في كوريا الجنوبية والقنصل العام بالسفارة راشد سيف الشامسي.

وحرص السفير عبدالله النعيمي على مصافحة لاعبي الفريقين وأشاد بالعرض الكبير الذي قدمه أبناء الإمارات في هذا المحفل الآسيوي الذي يجمع النخبة من منتخبات ولاعبي القارة الصفراء، معرباً عن اعتزازه للظهور المشرف داخل الملعب وخارجه لبعثة الإمارات بشكل عام، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على أبناء الإمارات.